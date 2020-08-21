https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576101681.html
Навальный останется в Омске до стабилизации состояния
Блогер Алексей Навальный остается лечиться в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в Омске до стабилизации его состояния, сообщил журналистам главный... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:12
2020-08-21T16:12
2020-08-21T17:38
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
общество
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> остается лечиться в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> до стабилизации его состояния, сообщил журналистам главный врач больницы Александр Мураховский."Могу сказать, что в БСМП №1 проводится весь комплекс мероприятий. Нам никто не возразил и никто не сказал, что мы что-то не выполняем или что-то не то, что должны выполнять", - сказал Мураховский журналистам."В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП №1 до устойчивой стабилизации его состояния", - добавил главврач.
https://ria.ru/20200821/analizy-1576100983.html
Исаак Ньютон
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"До стойкой стабилизации": реаниматологи оставили Навального в омской больнице
По словам главврача, решение об отказе от транспортировки Навального из Омска принималось в ходе консилиума с участием немецких врачей.
2020-08-21T16:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, общество