https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576101681.html

Навальный останется в Омске до стабилизации состояния

Блогер Алексей Навальный остается лечиться в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в Омске до стабилизации его состояния, сообщил журналистам главный... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:12

2020-08-21T16:12

2020-08-21T17:38

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

общество

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> остается лечиться в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> до стабилизации его состояния, сообщил журналистам главный врач больницы Александр Мураховский."Могу сказать, что в БСМП №1 проводится весь комплекс мероприятий. Нам никто не возразил и никто не сказал, что мы что-то не выполняем или что-то не то, что должны выполнять", - сказал Мураховский журналистам."В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП №1 до устойчивой стабилизации его состояния", - добавил главврач.

https://ria.ru/20200821/analizy-1576100983.html

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"До стойкой стабилизации": реаниматологи оставили Навального в омской больнице По словам главврача, решение об отказе от транспортировки Навального из Омска принималось в ходе консилиума с участием немецких врачей. 2020-08-21T16:12 true PT2M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, общество