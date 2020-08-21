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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576096346.html
В ООН озабочены ситуацией с Навальным
Сообщения о случившемся с оппозиционером Алексеем Навальным вызывают озабоченность, он должен получить всю необходимую медпомощь для выздоровления, заявила на... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:50
2020-08-21T14:50
госпитализация алексея навального в омске
россия
алексей навальный
москва
германия
томск
омск
оон
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Сообщения о случившемся с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> вызывают озабоченность, он должен получить всю необходимую медпомощь для выздоровления, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека Элизабет Тросселл.Ранее врачи в Омской больнице, где находится Навальный, уже сообщали, что вся необходимая помощь ему оказывается, с ним работают специалисты разных профилей, приехали медики из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>."Сообщения о том, что случилось с Алексеем Навальным, вызывают тревогу и озабоченность… Важно, чтобы он получил всю необходимую медицинскую помощь, в которой он нуждается для выздоровления", - сказала она.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите", в медучреждении РИА Новости эту информацию комментировать отказались. По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие. По словам Калиниченко, который озвучил мнение консилиума врачей, в настоящее время нельзя сказать, что транспортировка пациента целесообразна и безопасна.Ранее сообщалось, что в Омск прибыли специалисты московских центров Бурденко и Пирогова, которые приняли участие в консилиуме по вопросу о транспортабельности пациента. Мураховский рассказал, что столичные и омские реаниматологи делают все возможное, чтобы Навальный был выведен из комы. По его словам, также были приглашены немецкие специалисты, которые прибыли на реанимационном самолете, в клинике они ознакомятся с состоянием пациента, результатами исследований.
https://ria.ru/20200821/aviaperelet-1576096052.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576092988.html
Не лезьте не в свое дело.
36
внимание явно не по статусу
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17
россия
москва
германия
томск
омск
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госпитализация алексея навального в омске, россия, алексей навальный, москва, германия, томск, омск, оон, в мире

В ООН озабочены ситуацией с Навальным

14:50 21.08.2020
2190
© РИА Новости / Александр КряжевОмская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Александр Кряжев
ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Сообщения о случившемся с оппозиционером Алексеем Навальным вызывают озабоченность, он должен получить всю необходимую медпомощь для выздоровления, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
Ранее врачи в Омской больнице, где находится Навальный, уже сообщали, что вся необходимая помощь ему оказывается, с ним работают специалисты разных профилей, приехали медики из Москвы и Германии.
"Сообщения о том, что случилось с Алексеем Навальным, вызывают тревогу и озабоченность… Важно, чтобы он получил всю необходимую медицинскую помощь, в которой он нуждается для выздоровления", - сказала она.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
Алексей Навальный
Вчера, 14:46
Главврач больницы в Омске объяснил, чем опасен авиаперелет для Навального
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите", в медучреждении РИА Новости эту информацию комментировать отказались. По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие. По словам Калиниченко, который озвучил мнение консилиума врачей, в настоящее время нельзя сказать, что транспортировка пациента целесообразна и безопасна.
Ранее сообщалось, что в Омск прибыли специалисты московских центров Бурденко и Пирогова, которые приняли участие в консилиуме по вопросу о транспортабельности пациента. Мураховский рассказал, что столичные и омские реаниматологи делают все возможное, чтобы Навальный был выведен из комы. По его словам, также были приглашены немецкие специалисты, которые прибыли на реанимационном самолете, в клинике они ознакомятся с состоянием пациента, результатами исследований.
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Вчера, 13:44
Врач рассказал о результатах токсикологического исследования Навального
63420878
Обсудить 17
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеРоссияАлексей НавальныйМоскваГерманияТомскОмскООНВ мире
Популярные комментарии
Не лезьте не в свое дело.
21 августа, 14:53
Андрей Левицкий
3300003
внимание явно не по статусу
21 августа, 14:59
О Ольга Занкова
2820002
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