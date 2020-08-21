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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576094705.html
Врач назвал вещество, найденное на одежде Навального
Вещество, которой было найдено при поверхностных смывах с одежды и рук находящегося в реанимации Алексей Навального, называется "2-этилгексил дифенил фосфат",... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:16
2020-08-21T16:33
москва
томск
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
общество
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Вещество, которой было найдено при поверхностных смывах с одежды и рук находящегося в реанимации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навального</a>, называется "2-этилгексил дифенил фосфат", оно не является ядом или отравляющим веществом, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский.Ранее главврач рассказал, что химический компонент, найденный на коже Навального, оказался просто промышленной химией, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках."Параллельно на хромотографе транспортной полиции, который может зафиксировать только наличие вещества, но не определяет его количество, были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального. В них нашли обычное промышленное вещество, относящееся к пластификаторам. Называется "2-этилгексил дифенил фосфат". Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. &lt;...&gt; Это исследование смыва с поверхности", - сказал Мураховский, слова которого приводит пресс-служба областного минздрава.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576076216.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576092988.html
Дык ведь он из диких мест, Что увидит, то и ест! Помнишь вазу из топазу? Слопал, ирод,- вот те крест!
40
Этот пластификатор считается малоядовитым соединением и случаи производственного отравления им неизвестны [35], В США дифенил-2-этилгексилфосфат применяется в производстве полимерных изделий, предназначенных для упаковки пищевых товаров.
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РИА Новости
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москва, томск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, общество

Врач назвал вещество, найденное на одежде Навального

14:16 21.08.2020 (обновлено: 16:33 21.08.2020)
42846
© РИА Новости / Александр КряжевОмская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Александр Кряжев
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Вещество, которой было найдено при поверхностных смывах с одежды и рук находящегося в реанимации Алексей Навального, называется "2-этилгексил дифенил фосфат", оно не является ядом или отравляющим веществом, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский.
Ранее главврач рассказал, что химический компонент, найденный на коже Навального, оказался просто промышленной химией, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках.
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
Вчера, 09:39
Врач ответил на вопрос об опасном веществе в организме Навального
"Параллельно на хромотографе транспортной полиции, который может зафиксировать только наличие вещества, но не определяет его количество, были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального. В них нашли обычное промышленное вещество, относящееся к пластификаторам. Называется "2-этилгексил дифенил фосфат". Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. <...> Это исследование смыва с поверхности", - сказал Мураховский, слова которого приводит пресс-служба областного минздрава.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Вчера, 13:44
Врач рассказал о результатах токсикологического исследования Навального
6035106839
Обсудить 11
МоскваТомскГоспитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскОбщество
Популярные комментарии
Дык ведь он из диких мест, Что увидит, то и ест! Помнишь вазу из топазу? Слопал, ирод,- вот те крест!
21 августа, 14:37
Нефертити Васильевна Фишман
22100026
Этот пластификатор считается малоядовитым соединением и случаи производственного отравления им неизвестны [35], В США дифенил-2-этилгексилфосфат применяется в производстве полимерных изделий, предназначенных для упаковки пищевых товаров.
21 августа, 14:24
Василий П.
701102
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