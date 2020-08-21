https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576094705.html

Врач назвал вещество, найденное на одежде Навального

Вещество, которой было найдено при поверхностных смывах с одежды и рук находящегося в реанимации Алексей Навального, называется "2-этилгексил дифенил фосфат",... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:16

2020-08-21T14:16

2020-08-21T16:33

москва

томск

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

общество

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Вещество, которой было найдено при поверхностных смывах с одежды и рук находящегося в реанимации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навального</a>, называется "2-этилгексил дифенил фосфат", оно не является ядом или отравляющим веществом, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский.Ранее главврач рассказал, что химический компонент, найденный на коже Навального, оказался просто промышленной химией, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках."Параллельно на хромотографе транспортной полиции, который может зафиксировать только наличие вещества, но не определяет его количество, были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального. В них нашли обычное промышленное вещество, относящееся к пластификаторам. Называется "2-этилгексил дифенил фосфат". Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. <...> Это исследование смыва с поверхности", - сказал Мураховский, слова которого приводит пресс-служба областного минздрава.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576076216.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576092988.html

Нефертити Васильевна Фишман Дык ведь он из диких мест, Что увидит, то и ест! Помнишь вазу из топазу? Слопал, ирод,- вот те крест! 40

Василий П. Этот пластификатор считается малоядовитым соединением и случаи производственного отравления им неизвестны [35], В США дифенил-2-этилгексилфосфат применяется в производстве полимерных изделий, предназначенных для упаковки пищевых товаров. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, томск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, общество