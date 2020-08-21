https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576094290.html

МИД Германии контактирует с российскими коллегами по ситуации с Навальным

Власти Германии контактируют с российскими коллегами по ситуации с Алексеем Навальным, который госпитализирован в Омске, сообщила представитель МИД ФРГ Мария... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:06

2020-08-21T14:06

2020-08-21T14:06

госпитализация алексея навального в омске

россия

мария адебар

алексей навальный

мид германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155780/05/1557800561_0:306:3002:1995_1400x0_80_0_0_c475e984a15295e86c261acb5b8daf79.jpg

<strong>БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> контактируют с российскими коллегами по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, который госпитализирован в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, сообщила представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank" data-auto="true">Мария Адебар</a>."Немецкие власти уже находятся в контакте с российскими коллегами, чтобы мы могли внести вклад в поиск транспарентного и профессионального решения этой гуманитарной чрезвычайной ситуации", - заявила она на брифинге в пятницу.Говоря о самолете, отправившимся из <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберга</a> в Омск для транспортировки Навального в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> на лечение, Адебар отметила, что "это частная инициатива, правительство ФРГ в курсе этого".Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие. По словам замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолия Калиниченко, который озвучил мнение консилиума врачей, в настоящее время нельзя сказать, что транспортировка пациента целесообразна и безопасна.Официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> добавил, что немецкие власти по-прежнему, как заявляла накануне канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, готовы оказать помощь Навальному, но если будет "такое желание". "Это пожелание должно исходить от окружения Навального, тогда мы будем готовы это сделать" - заявил Зайберт.На вопрос о том, звонила ли Меркель президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> по ситуации с Навальным, Зайберт ответил отрицательно. На уточняющий вопрос, будет ли такой звонок, он заявил, что кабмин не анонсирует телефонные беседы канцлера.Официальный представитель кабмина ФРГ также ответил на вопросы о том, какое значение для Берлина имеет Навальный."Мы здесь постоянно говорим не только о Навальном, но и о других представителях оппозиции России, представителях гражданского общества, журналистах, потому что мы внимательно следим как правительство за тем, как в России обходятся с такими силами", - заявил политик."Сейчас он лежит в сибирской больнице с тяжелейшими симптомами, поэтому наши пожелания сейчас, прежде всего, это его скорейшее выздоровление. На переднем плане не то, как мы оцениваем отдельные политические действия или позиции, а речь идет о том, что оппозиционный политик оказался в больнице с подозрением на отправление, что мы по логичным причинам отсюда оценить не можем. Мы хотим, чтобы ему была оказана вся возможная медицинская помощь, которая может его спасти", - пояснил Зайберт.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090792.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576081436.html

kar-olga "Мы здесь постоянно говорим не только о Навальном, но и о других представителях оппозиции России, представителях гражданского общества, журналистах, потому что мы внимательно следим как правительство за тем, как в России обходятся с такими силами", ________________________________ Какое ваше с..немецкое дело? Со своими проблемами разберитесь! 20

Андрей Навальный – гражданин Германии?? Я чешуею от такой трогательной заботы. 16

8

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, россия, мария адебар, алексей навальный, мид германии