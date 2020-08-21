https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576092988.html

Врач рассказал о результатах токсикологического исследования Навального

Оксибутираты и барбитураты в крови госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального не обнаружены, сообщил главный врач омской больницы скорой... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:44

2020-08-21T13:44

2020-08-21T13:44

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

здоровье - общество

алексей навальный

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Оксибутираты и барбитураты в крови госпитализированного в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не обнаружены, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский."Мы за вчерашний день провели химико-токсикологическое исследование материалов. На сегодняшний день я могу точно сказать, что оксибутираты и барбитураты не обнаружены", - сказал Мураховский в видеозаписи, которую распространил минздрав <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.Также ранее сообщили врачи, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576091981.html

Руслан Якубик Новости смешат про навального))) у навального зашевелился мизинец на ноге...ОООО! Навальный стал подмигивть! ОООО! У навального достали необменные вещества с желудка! ООООО! Навального хотят выбросить за бугор! ОООО!......))))) 18

Ольга Занкова то есть как, а вот ярмыш сразу после госпитализации заявила, что отравили. ЕЕ анализ самый правильный, самый профессиональный, она же лаборатория ходячая 14

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москва

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, здоровье - общество, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия