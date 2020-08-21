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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576092988.html
Врач рассказал о результатах токсикологического исследования Навального
Оксибутираты и барбитураты в крови госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального не обнаружены, сообщил главный врач омской больницы скорой... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:44
2020-08-21T13:44
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
здоровье - общество
алексей навальный
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Оксибутираты и барбитураты в крови госпитализированного в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не обнаружены, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский."Мы за вчерашний день провели химико-токсикологическое исследование материалов. На сегодняшний день я могу точно сказать, что оксибутираты и барбитураты не обнаружены", - сказал Мураховский в видеозаписи, которую распространил минздрав <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.Также ранее сообщили врачи, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576091981.html
Новости смешат про навального))) у навального зашевелился мизинец на ноге...ОООО! Навальный стал подмигивть! ОООО! У навального достали необменные вещества с желудка! ООООО! Навального хотят выбросить за бугор! ОООО!......)))))
18
то есть как, а вот ярмыш сразу после госпитализации заявила, что отравили. ЕЕ анализ самый правильный, самый профессиональный, она же лаборатория ходячая
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москва
томск
омск
РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, здоровье - общество, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия

Врач рассказал о результатах токсикологического исследования Навального

13:44 21.08.2020
2548
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОмская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Оксибутираты и барбитураты в крови госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального не обнаружены, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский.
"Мы за вчерашний день провели химико-токсикологическое исследование материалов. На сегодняшний день я могу точно сказать, что оксибутираты и барбитураты не обнаружены", - сказал Мураховский в видеозаписи, которую распространил минздрав Омской области.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
Также ранее сообщили врачи, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови.
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Обсудить 3
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейЗдоровье - ОбществоАлексей НавальныйМоскваТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Новости смешат про навального))) у навального зашевелился мизинец на ноге...ОООО! Навальный стал подмигивть! ОООО! У навального достали необменные вещества с желудка! ООООО! Навального хотят выбросить за бугор! ОООО!......)))))
21 августа, 13:46
Руслан Якубик
1141101
то есть как, а вот ярмыш сразу после госпитализации заявила, что отравили. ЕЕ анализ самый правильный, самый профессиональный, она же лаборатория ходячая
21 августа, 13:47
О Ольга Занкова
3100001
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