https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576092663.html

Врач рассказал о состоянии Навального

Состояние блогера Алексея Навального на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое, заявил журналистам главврач омской БСМП №1 Александр Мураховский. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:40

2020-08-21T13:40

2020-08-21T13:40

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

здоровье - общество

алексей навальный

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Состояние блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое, заявил журналистам главврач омской БСМП №1 Александр Мураховский.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме.В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Основной рабочий диагноз Навального сейчас - нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови, рассказал Мураховский.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090792.html

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москва

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, здоровье - общество, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия