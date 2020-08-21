https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576092139.html

В Кремле не видят препятствий для лечения Навального за рубежом

В Кремле не видят препятствий для транспортировки Алексея Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:35

2020-08-21T13:35

2020-08-21T13:57

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

дмитрий песков

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле не видят препятствий для транспортировки <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> для лечения за рубеж, кроме врачебного решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он напомнил, что Навальный потерял сознание после набора высоты в самолете. "Пока нет понимания, что именно стало причиной, соответственно, врач придерживается точки зрения о невозможности транспортировки, пока не будут выяснены точно причины", - отметил Песков.Пресс-секретарь российского президента также добавил, что Кремлю не известно ничего о якобы каких-либо инструкциях или приказах, запрещающих транспортировку Навального."Нет, Кремлю не известно об этом", - сказал он.Отвечая на вопрос, вмешивались ли в администрации президента в эти вопросы, Песков сообщил, что " Кремль не занимается вопросами лечения пациентов, мы не врачи".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие. По словам Калиниченко, который озвучил мнение консилиума врачей, в настоящее время нельзя сказать, что транспортировка пациента целесообразна и безопасна.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html

https://ria.ru/20200820/1576038506.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия