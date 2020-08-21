Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576092139.html
В Кремле не видят препятствий для лечения Навального за рубежом
В Кремле не видят препятствий для транспортировки Алексея Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:35
2020-08-21T13:57
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
дмитрий песков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150841/96/1508419642_0:0:2724:1533_1400x0_80_0_0_2dc781f9a2a8ba41d4ef7626473b3012.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле не видят препятствий для транспортировки <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> для лечения за рубеж, кроме врачебного решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он напомнил, что Навальный потерял сознание после набора высоты в самолете. "Пока нет понимания, что именно стало причиной, соответственно, врач придерживается точки зрения о невозможности транспортировки, пока не будут выяснены точно причины", - отметил Песков.Пресс-секретарь российского президента также добавил, что Кремлю не известно ничего о якобы каких-либо инструкциях или приказах, запрещающих транспортировку Навального."Нет, Кремлю не известно об этом", - сказал он.Отвечая на вопрос, вмешивались ли в администрации президента в эти вопросы, Песков сообщил, что " Кремль не занимается вопросами лечения пациентов, мы не врачи".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие. По словам Калиниченко, который озвучил мнение консилиума врачей, в настоящее время нельзя сказать, что транспортировка пациента целесообразна и безопасна.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html
https://ria.ru/20200820/1576038506.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150841/96/1508419642_0:0:2724:2043_1400x0_80_0_0_66c658bc38ed359573dd2f14fc2f5fd9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия

В Кремле не видят препятствий для лечения Навального за рубежом

13:35 21.08.2020 (обновлено: 13:57 21.08.2020)
923
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Кремле не видят препятствий для транспортировки Алексея Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это решение лечащего врача, и речь идет о транспортировке, которая может представлять собой угрозу жизни пациенту. Вот заключение врача", - сказал Песков.

Он напомнил, что Навальный потерял сознание после набора высоты в самолете. "Пока нет понимания, что именно стало причиной, соответственно, врач придерживается точки зрения о невозможности транспортировки, пока не будут выяснены точно причины", - отметил Песков.
Пресс-секретарь российского президента также добавил, что Кремлю не известно ничего о якобы каких-либо инструкциях или приказах, запрещающих транспортировку Навального.
"Нет, Кремлю не известно об этом", - сказал он.
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
Вчера, 13:09
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Отвечая на вопрос, вмешивались ли в администрации президента в эти вопросы, Песков сообщил, что " Кремль не занимается вопросами лечения пациентов, мы не врачи".
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь.
Алексей Навальный
20 августа, 14:39
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие. По словам Калиниченко, который озвучил мнение консилиума врачей, в настоящее время нельзя сказать, что транспортировка пациента целесообразна и безопасна.
1530005
Обсудить 0
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйДмитрий ПесковПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи на территории Омской БСМП №1
Реаниматологи пытаются вывести Навального из комы
Алексей Навальный
Навальному стало плохо после набора самолетом высоты
Алексей Навальный
Врач рассказал о веществе, найденном на коже и одежде Навального
Запуск американской крылатой ракеты
США хотят вынудить Россию отказаться от продления СНВ-3, заявил эксперт
Алексей Навальный
Врач рассказал о состоянии Навального
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Врач рассказал о результатах токсикологического исследования Навального
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с Совбезом и международный телефонный разговор
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Светлана Тихановская
Цепкало заявил, что Тихановская находится в состоянии серьезного стресса
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский рассказал, как его жена и сын перенесли коронавирус
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" разрешить ситуацию в Белоруссии
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Врачи, лечащие Навального, приглашали немецких коллег на консилиум
Сотрудник КГБ Белоруссии
Белорусский активист сбежал от КГБ через форточку в туалете
Алексей Навальный
МИД Германии контактирует с российскими коллегами по ситуации с Навальным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния