https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576091981.html

Реаниматологи пытаются вывести Навального из комы

Реаниматологи из столичных центров Бурденко и Пирогова делают все возможное, чтобы вывести Алексея Навального из комы, сообщил главный врач омской больницы... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:34

2020-08-21T13:34

2020-08-21T13:57

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Реаниматологи из столичных центров Бурденко и Пирогова делают все возможное, чтобы вывести <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из комы, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский."Реаниматологи совместно с реаниматологами из Бурденко и Пирогова делают все возможное для того, чтобы Навальный Алексей Анатольевич был выведен из комы", - сказал Мураховский, видеозапись распространил минздрав Омской области.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Заместитель главного врача БСМП №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите", в медучреждении РИА Новости эту информацию комментировать отказались. По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие. По словам Калиниченко, который озвучил мнение консилиума врачей, в настоящее время нельзя сказать, что транспортировка пациента целесообразна и безопасна.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, происшествия