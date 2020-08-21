Реаниматологи пытаются вывести Навального из комы
13:34 21.08.2020 (обновлено: 13:57 21.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи на территории Омской БСМП №1
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Реаниматологи из столичных центров Бурденко и Пирогова делают все возможное, чтобы вывести Алексея Навального из комы, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский.
"Реаниматологи совместно с реаниматологами из Бурденко и Пирогова делают все возможное для того, чтобы Навальный Алексей Анатольевич был выведен из комы", - сказал Мураховский, видеозапись распространил минздрав Омской области.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Заместитель главного врача БСМП №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите", в медучреждении РИА Новости эту информацию комментировать отказались. По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие. По словам Калиниченко, который озвучил мнение консилиума врачей, в настоящее время нельзя сказать, что транспортировка пациента целесообразна и безопасна.