https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576091886.html

Навальному стало плохо после набора самолетом высоты

В Кремле призывают дождаться прояснения причин болезни блогера Алексея Навального, пока можно констатировать, что ему стало плохо после набора самолетом высоты, РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:32

2020-08-21T13:32

2020-08-21T13:55

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле призывают дождаться прояснения причин болезни блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, пока можно констатировать, что ему стало плохо после набора самолетом высоты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается перевозки по воздуху: лечащий врач, который несет ответственность за состояние здоровья больного, придерживается точки зрения, что сейчас пока до конца не известно, что стало причиной. Пока мы только констатируем, что больному стало плохо именно в самолете после набора высоты. Поэтому врач считает, что пока все-таки нет ясности, что стало причиной, транспортировка по воздуху больного невозможна, это может представлять угрозу для его здоровья. Врачи продолжают делать всё возможное", - заявил Песков журналистам в пятницу, говоря о возможности транспортировки Навального на лечение за рубеж.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.Также ранее сообщили врачи, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090792.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия