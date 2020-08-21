В Кремле переадресовали вопрос о лечении Навального за рубежом врачам
13:21 21.08.2020 (обновлено: 13:56 21.08.2020)
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Кремле относят вопрос отправки Навального на лечение за рубеж к исключительной компетенции врача, который сейчас за него отвечает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос исключительно медицинского решения. Ну, наверное, какие-то существуют формальности, я не знаю, которые, безусловно, нужно выполнить. Я не знаю просто этих формальностей. Но никто не видит никаких здесь в данном случае препятствий, кроме врачебного решения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о транспортировке Навального в другую страну.
Он также напомнил, что по закону лечащий врач несет ответственность за здоровье больного.
"Согласитесь, что вряд ли мы можем в администрации президента интересоваться тем, кто находится в кабинете главврача в больнице в Омске. Поэтому я просто не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю, кто там находится. Я знаю одно, что врачи делают все необходимое для установления причин плохого самочувствия пациента и для его лечения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о людях в кабинете главного врача в больнице в Омске.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме.
В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
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