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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090862.html
В Кремле переадресовали вопрос о лечении Навального за рубежом врачам
В Кремле относят вопрос отправки Навального на лечение за рубеж к исключительной компетенции врача, который сейчас за него отвечает, заявил журналистам... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:21
2020-08-21T13:56
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
дмитрий песков
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле относят вопрос отправки Навального на лечение за рубеж к исключительной компетенции врача, который сейчас за него отвечает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Это вопрос исключительно медицинского решения. Ну, наверное, какие-то существуют формальности, я не знаю, которые, безусловно, нужно выполнить. Я не знаю просто этих формальностей. Но никто не видит никаких здесь в данном случае препятствий, кроме врачебного решения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о транспортировке Навального в другую страну.Он также напомнил, что по закону лечащий врач несет ответственность за здоровье больного."Согласитесь, что вряд ли мы можем в администрации президента интересоваться тем, кто находится в кабинете главврача в больнице в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Поэтому я просто не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю, кто там находится. Я знаю одно, что врачи делают все необходимое для установления причин плохого самочувствия пациента и для его лечения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о людях в кабинете главного врача в больнице в Омске.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме.В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576089947.html
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, омск, происшествия

В Кремле переадресовали вопрос о лечении Навального за рубежом врачам

13:21 21.08.2020 (обновлено: 13:56 21.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Кремле относят вопрос отправки Навального на лечение за рубеж к исключительной компетенции врача, который сейчас за него отвечает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос исключительно медицинского решения. Ну, наверное, какие-то существуют формальности, я не знаю, которые, безусловно, нужно выполнить. Я не знаю просто этих формальностей. Но никто не видит никаких здесь в данном случае препятствий, кроме врачебного решения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о транспортировке Навального в другую страну.
Он также напомнил, что по закону лечащий врач несет ответственность за здоровье больного.
"Согласитесь, что вряд ли мы можем в администрации президента интересоваться тем, кто находится в кабинете главврача в больнице в Омске. Поэтому я просто не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю, кто там находится. Я знаю одно, что врачи делают все необходимое для установления причин плохого самочувствия пациента и для его лечения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о людях в кабинете главного врача в больнице в Омске.
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В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме.
В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
Вчера, 13:05
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2130003
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйДмитрий ПесковОмскПроисшествия
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