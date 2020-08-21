Кремль прокомментировал возможность лечения Навального за рубежом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Кремле не получали обращений с просьбой содействовать в переводе на лечение за рубеж госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального, но считают, что здесь не нужна лишняя бюрократия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как таковое обращение мы не получали, по крайней мере, мне не известно, что какое-то обращение приходило, были только сообщения в социальных сетях. Но, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, получил ли Кремль обращение от соратников Навального о содействии в его переводе на лечение в Европу и было ли принято какое-то решение по этому поводу.
Он напомнил, что в Омск прибыл самолет с врачами из Германии.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса. Заместитель главного врача БСМП №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие. По словам Калиниченко, который озвучил мнение консилиума врачей, в настоящее время нельзя сказать, что транспортировка пациента целесообразна и безопасна.