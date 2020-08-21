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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090792.html
Кремль прокомментировал возможность лечения Навального за рубежом
В Кремле не получали обращений с просьбой содействовать в переводе на лечение за рубеж госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального, но считают, что... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:17
2020-08-21T13:17
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
дмитрий песков
москва
омск
европа
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле не получали обращений с просьбой содействовать в переводе на лечение за рубеж госпитализированного в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, но считают, что здесь не нужна лишняя бюрократия, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он напомнил, что в Омск прибыл самолет с врачами из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса. Заместитель главного врача БСМП №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.Ранее немецкая газета <a href="http://ria.ru/organization_Bild/" target="_blank" data-auto="true">Bild</a> сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие. По словам Калиниченко, который озвучил мнение консилиума врачей, в настоящее время нельзя сказать, что транспортировка пациента целесообразна и безопасна.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html
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москва
омск
европа
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, дмитрий песков, москва, омск, европа, происшествия

Кремль прокомментировал возможность лечения Навального за рубежом

13:17 21.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Кремле не получали обращений с просьбой содействовать в переводе на лечение за рубеж госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального, но считают, что здесь не нужна лишняя бюрократия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как таковое обращение мы не получали, по крайней мере, мне не известно, что какое-то обращение приходило, были только сообщения в социальных сетях. Но, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, получил ли Кремль обращение от соратников Навального о содействии в его переводе на лечение в Европу и было ли принято какое-то решение по этому поводу.
Он напомнил, что в Омск прибыл самолет с врачами из Германии.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса. Заместитель главного врача БСМП №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
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Ранее немецкая газета Bild сообщила, что медицинский самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данным сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск), воздушная гавань подтвердила прибытие. По словам Калиниченко, который озвучил мнение консилиума врачей, в настоящее время нельзя сказать, что транспортировка пациента целесообразна и безопасна.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваОмскЕвропаПроисшествия
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