Врачи, лечащие Навального, приглашали немецких коллег на консилиум
13:12 21.08.2020 (обновлено: 13:15 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБольница в Омске, где находится Алексей Навальный
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Кремле интересовались, как обстоят дела с лечением блогера Алексея Навального, лечащие его российские врачи находятся в полном контакте с прилетевшими немецкими коллегами, приглашали их на консилиум, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Врачи сегодня утром, насколько нам известно, - мы сегодня поинтересовались, как обстоят дела, - наши врачи пригласили прибывших из Германии самолетом врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее. Я уж не знаю, немцы поехали или нет, но, по крайней мере, наши врачи с ними в полном контакте", - сообщил Песков журналистам в пятницу.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
Как ранее сообщили врачи, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови.