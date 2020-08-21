https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090406.html

Врачи, лечащие Навального, приглашали немецких коллег на консилиум

В Кремле интересовались, как обстоят дела с лечением блогера Алексея Навального, лечащие его российские врачи находятся в полном контакте с прилетевшими... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:12

2020-08-21T13:12

2020-08-21T13:15

госпитализация алексея навального в омске

россия

алексей навальный

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле интересовались, как обстоят дела с лечением блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, лечащие его российские врачи находятся в полном контакте с прилетевшими немецкими коллегами, приглашали их на консилиум, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Врачи сегодня утром, насколько нам известно, - мы сегодня поинтересовались, как обстоят дела, - наши врачи пригласили прибывших из Германии самолетом врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее. Я уж не знаю, немцы поехали или нет, но, по крайней мере, наши врачи с ними в полном контакте", - сообщил Песков журналистам в пятницу.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.Как ранее сообщили врачи, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, россия, алексей навальный, общество