https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:09
2020-08-21T13:09
2020-08-21T18:29
фонд борьбы с коррупцией
москва
томск
омск
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576099495_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_da53b3e90606bb8c42b4f68da06f484c.jpg
<strong>ОМСК, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Основной рабочий диагноз <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.Специалисты продолжают проводить исследования. Уже установлено, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.Утром консилиум признал Навального нетранспортабельным, пока его не будут перевозить в берлинскую клинику "Шарите", хотя этого хотят родственники.Основатель Фонда борьбы с коррупцией находится в коме, его состояние нестабильно тяжелое. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, борт экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>.В ФБК считают, что Навального пытались отравить (по разным версиям, это могли быть оксибутираты или барбитураты). Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш подчеркивала, что в среду Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Он также ничего не ел и не пил в самолете.Директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих. В больнице эти данные опровергли: компонент, найденный на коже Навального, оказался промышленной химией.
https://ria.ru/20200820/1576056704.html
Василий П.
чота взржнул от такого диагноза, извините ))) и поэтому он второй день в коме ))) уж лучше бы молчали доктора, дай и Бог здоровья всем.
544
Ольга Занкова
а вы врач?
386
333
москва
томск
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576099495_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_5318e7b690152c252452e87c820533e0.jpg
"Очень много рисков" - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
"Очень много рисков" - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
2020-08-21T13:09
true
PT3M03S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд борьбы с коррупцией, москва, томск, омск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, происшествия
ОМСК, 21 авг — РИА Новости.
Основной рабочий диагноз Алексея Навального
— нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.
"Мы за вчерашний день провели химико-токсикологическое исследование материалов. На сегодняшний день я могу точно сказать, что оксибутираты и барбитураты не обнаружены", — добавил он. Видеозапись распространил Минздрав Омской области.
Специалисты продолжают проводить исследования. Уже установлено, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Утром консилиум признал Навального нетранспортабельным, пока его не будут перевозить в берлинскую клинику "Шарите", хотя этого хотят родственники.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией находится в коме, его состояние нестабильно тяжелое. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска
в Москву
, борт экстренно сел в Омске
.
В ФБК считают, что Навального пытались отравить (по разным версиям, это могли быть оксибутираты или барбитураты). Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш подчеркивала, что в среду Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Он также ничего не ел и не пил в самолете.
Директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих. В больнице эти данные опровергли: компонент, найденный на коже Навального, оказался промышленной химией.