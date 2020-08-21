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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:09
2020-08-21T18:29
фонд борьбы с коррупцией
москва
томск
омск
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Основной рабочий диагноз <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.Специалисты продолжают проводить исследования. Уже установлено, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.Утром консилиум признал Навального нетранспортабельным, пока его не будут перевозить в берлинскую клинику "Шарите", хотя этого хотят родственники.Основатель Фонда борьбы с коррупцией находится в коме, его состояние нестабильно тяжелое. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, борт экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>.В ФБК считают, что Навального пытались отравить (по разным версиям, это могли быть оксибутираты или барбитураты). Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш подчеркивала, что в среду Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Он также ничего не ел и не пил в самолете.Директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих. В больнице эти данные опровергли: компонент, найденный на коже Навального, оказался промышленной химией.
https://ria.ru/20200820/1576056704.html
чота взржнул от такого диагноза, извините ))) и поэтому он второй день в коме ))) уж лучше бы молчали доктора, дай и Бог здоровья всем.
544
а вы врач?
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москва
томск
омск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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"Очень много рисков" - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
"Очень много рисков" - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
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фонд борьбы с коррупцией, москва, томск, омск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, происшествия

У Навального заподозрили нарушение обмена веществ

13:09 21.08.2020 (обновлено: 18:29 21.08.2020)
376022
ОМСК, 21 авг — РИА Новости. Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.
"Мы за вчерашний день провели химико-токсикологическое исследование материалов. На сегодняшний день я могу точно сказать, что оксибутираты и барбитураты не обнаружены", — добавил он. Видеозапись распространил Минздрав Омской области.
Специалисты продолжают проводить исследования. Уже установлено, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Утром консилиум признал Навального нетранспортабельным, пока его не будут перевозить в берлинскую клинику "Шарите", хотя этого хотят родственники.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией находится в коме, его состояние нестабильно тяжелое. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, борт экстренно сел в Омске.
В ФБК считают, что Навального пытались отравить (по разным версиям, это могли быть оксибутираты или барбитураты). Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш подчеркивала, что в среду Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Он также ничего не ел и не пил в самолете.
Директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих. В больнице эти данные опровергли: компонент, найденный на коже Навального, оказался промышленной химией.
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
20 августа, 17:23
Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
335419482550209
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Фонд борьбы с коррупциейМоскваТомскОмскГоспитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйПроисшествия
Популярные комментарии
чота взржнул от такого диагноза, извините ))) и поэтому он второй день в коме ))) уж лучше бы молчали доктора, дай и Бог здоровья всем.
21 августа, 13:13
Василий П.
2164108315
а вы врач?
21 августа, 13:13
О Ольга Занкова
2852310077
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