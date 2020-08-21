https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html

У Навального заподозрили нарушение обмена веществ

Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:09

2020-08-21T13:09

2020-08-21T18:29

фонд борьбы с коррупцией

москва

томск

омск

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Основной рабочий диагноз <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.Специалисты продолжают проводить исследования. Уже установлено, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.Утром консилиум признал Навального нетранспортабельным, пока его не будут перевозить в берлинскую клинику "Шарите", хотя этого хотят родственники.Основатель Фонда борьбы с коррупцией находится в коме, его состояние нестабильно тяжелое. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, борт экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>.В ФБК считают, что Навального пытались отравить (по разным версиям, это могли быть оксибутираты или барбитураты). Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш подчеркивала, что в среду Алексей не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Он также ничего не ел и не пил в самолете.Директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции сообщил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих. В больнице эти данные опровергли: компонент, найденный на коже Навального, оказался промышленной химией.

https://ria.ru/20200820/1576056704.html

Василий П. чота взржнул от такого диагноза, извините ))) и поэтому он второй день в коме ))) уж лучше бы молчали доктора, дай и Бог здоровья всем. 544

Ольга Занкова а вы врач? 386

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Очень много рисков" - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального "Очень много рисков" - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального 2020-08-21T13:09 true PT3M03S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, москва, томск, омск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, происшествия