https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576089947.html

Врач объяснил отказ в перевозке Навального

Рисковать жизнью оппозиционера Алексея Навального нельзя, консилиум принял решение о невозможности транспортировки, заявил журналистам главврач омской БСМП №1... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:05

2020-08-21T13:05

2020-08-21T15:53

здоровье - общество

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томск

омск

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Рисковать жизнью оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> нельзя, консилиум принял решение о невозможности транспортировки, заявил журналистам главврач омской БСМП №1 Александр Мураховский.Ранее Мураховский рассказал, что состояние Навального на сегодняшний день расценивается как нестабильно тяжелое, при взлёте и посадке у него "нестабильность может увеличиваться", вплоть до судорожного синдромаВ четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576092346.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Очень много рисков" - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального "Очень много рисков" - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального 2020-08-21T13:05 true PT3M03S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, москва, томск, омск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, происшествия