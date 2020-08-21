Врач объяснил отказ в перевозке Навального
13:05 21.08.2020 (обновлено: 15:53 21.08.2020)
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ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Рисковать жизнью оппозиционера Алексея Навального нельзя, консилиум принял решение о невозможности транспортировки, заявил журналистам главврач омской БСМП №1 Александр Мураховский.
Ранее Мураховский рассказал, что состояние Навального на сегодняшний день расценивается как нестабильно тяжелое, при взлёте и посадке у него "нестабильность может увеличиваться", вплоть до судорожного синдрома
"Коллеги мои и коллеги из Москвы совместным большим консилиумом приняли решение, что рисковать жизнью (Алексея Навального - ред.) нельзя, очень много рисков, на сегодняшний момент его транспортировать никуда нельзя", - рассказал журналистам главврач омской БСМП №1 Александр Мураховский.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.