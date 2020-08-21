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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576089947.html
Врач объяснил отказ в перевозке Навального
Рисковать жизнью оппозиционера Алексея Навального нельзя, консилиум принял решение о невозможности транспортировки, заявил журналистам главврач омской БСМП №1... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:05
2020-08-21T15:53
здоровье - общество
москва
томск
омск
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Рисковать жизнью оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> нельзя, консилиум принял решение о невозможности транспортировки, заявил журналистам главврач омской БСМП №1 Александр Мураховский.Ранее Мураховский рассказал, что состояние Навального на сегодняшний день расценивается как нестабильно тяжелое, при взлёте и посадке у него "нестабильность может увеличиваться", вплоть до судорожного синдромаВ четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576092346.html
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москва
томск
омск
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Новости
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РИА Новости
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"Очень много рисков" - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
"Очень много рисков" - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
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здоровье - общество, москва, томск, омск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, происшествия

Врач объяснил отказ в перевозке Навального

13:05 21.08.2020 (обновлено: 15:53 21.08.2020)
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ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Рисковать жизнью оппозиционера Алексея Навального нельзя, консилиум принял решение о невозможности транспортировки, заявил журналистам главврач омской БСМП №1 Александр Мураховский.
Ранее Мураховский рассказал, что состояние Навального на сегодняшний день расценивается как нестабильно тяжелое, при взлёте и посадке у него "нестабильность может увеличиваться", вплоть до судорожного синдрома
"Коллеги мои и коллеги из Москвы совместным большим консилиумом приняли решение, что рисковать жизнью (Алексея Навального - ред.) нельзя, очень много рисков, на сегодняшний момент его транспортировать никуда нельзя", - рассказал журналистам главврач омской БСМП №1 Александр Мураховский.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
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2691213
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Здоровье - ОбществоМоскваТомскОмскГоспитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйПроисшествия
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