https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576081436.html

Врач опроверг сообщения об отравлении Навального

Специалисты не считают, что блогер Алексей Навальный перенес отравление, его практически полный диагноз врачи знают, но не могут разглашать, сообщил журналистам РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T11:03

2020-08-21T11:03

2020-08-21T11:39

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Специалисты не считают, что блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> перенес отравление, его практически полный диагноз врачи знают, но не могут разглашать, сообщил журналистам замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко.По его словам, в результате лечения уже в течение суток, большого клинического наблюдения, осмотров, лабораторно-инструментальной дианостики, "в настоящее время мы практически имеем полный диагноз".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.

https://ria.ru/20200821/analizy-1576078846.html

Ольга Занкова вся страна про анализы...второй день главная новость про его анализы.. у нас в больнице тоже больные лежат - почему им не вызвали московских врачей и не обсуждают на всю страну? Они стране пользы больше принесли - шахтеры, не судимые 65

Влад Тёплыйстан Да да да, конечно конечно 🤞 26

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омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Ночь прошла хорошо" - Главврач омской больницы о состоянии Навального Главврач омской больницы рассказал о состоянии Навального и работе по постановке диагноза 2020-08-21T11:03 true PT2M53S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия