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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576081436.html
Врач опроверг сообщения об отравлении Навального
Специалисты не считают, что блогер Алексей Навальный перенес отравление, его практически полный диагноз врачи знают, но не могут разглашать, сообщил журналистам РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:03
2020-08-21T11:39
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Специалисты не считают, что блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> перенес отравление, его практически полный диагноз врачи знают, но не могут разглашать, сообщил журналистам замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко.По его словам, в результате лечения уже в течение суток, большого клинического наблюдения, осмотров, лабораторно-инструментальной дианостики, "в настоящее время мы практически имеем полный диагноз".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
https://ria.ru/20200821/analizy-1576078846.html
вся страна про анализы...второй день главная новость про его анализы.. у нас в больнице тоже больные лежат - почему им не вызвали московских врачей и не обсуждают на всю страну? Они стране пользы больше принесли - шахтеры, не судимые
65
Да да да, конечно конечно 🤞
26
20
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Ночь прошла хорошо" - Главврач омской больницы о состоянии Навального
Главврач омской больницы рассказал о состоянии Навального и работе по постановке диагноза
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия

Врач опроверг сообщения об отравлении Навального

11:03 21.08.2020 (обновлено: 11:39 21.08.2020)
9911
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Специалисты не считают, что блогер Алексей Навальный перенес отравление, его практически полный диагноз врачи знают, но не могут разглашать, сообщил журналистам замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко.
По его словам, в результате лечения уже в течение суток, большого клинического наблюдения, осмотров, лабораторно-инструментальной дианостики, "в настоящее время мы практически имеем полный диагноз".
Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды
Вчера, 10:36
Врач рассказал о результатах анализов Навального

"В настоящее время диагноз "отравление" - ну, наверное, он где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - заявил врач.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
793731218
Обсудить 20
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскПроисшествия
Популярные комментарии
вся страна про анализы...второй день главная новость про его анализы.. у нас в больнице тоже больные лежат - почему им не вызвали московских врачей и не обсуждают на всю страну? Они стране пользы больше принесли - шахтеры, не судимые
21 августа, 11:05
О Ольга Занкова
5420009
Да да да, конечно конечно 🤞
21 августа, 11:09
Влад Тёплыйстан
7111016
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