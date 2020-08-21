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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576080648.html
Жене Навального сообщили его предварительный диагноз
Предположительный диагноз находящегося в реанимации в Омске блогера Алексея Навального был доведен до сведения его жены, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:53
2020-08-21T12:52
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Предположительный диагноз находящегося в реанимации в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> был доведен до сведения его жены, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко."В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. Мы имеем диагноз, мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я не могу его вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. Они в устной форме получили от нас полную информацию - от нас, от наших московских коллег - результаты консилиума, обсуждения. Мы ответили на все вопросы, но все это, естественно, не подлежит широкому обсуждению, согласно всех законов о персональных данных", - сказал Калиниченко.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
https://ria.ru/20200821/analizy-1576078846.html
Не важно какие результаты....всё равно Путин виноват! :)))
252
зато ярмыш диагноз в тот же момент установила и огласила на всю страну. ее персональные данные не вонуют
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москва
томск
омск
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды
Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия

Жене Навального сообщили его предварительный диагноз

10:53 21.08.2020 (обновлено: 12:52 21.08.2020)
93561
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДиректор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Предположительный диагноз находящегося в реанимации в Омске блогера Алексея Навального был доведен до сведения его жены, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
"В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. Мы имеем диагноз, мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я не могу его вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. Они в устной форме получили от нас полную информацию - от нас, от наших московских коллег - результаты консилиума, обсуждения. Мы ответили на все вопросы, но все это, естественно, не подлежит широкому обсуждению, согласно всех законов о персональных данных", - сказал Калиниченко.
Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды
Вчера, 10:36
Врач рассказал о результатах анализов Навального
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
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Обсудить 103
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Не важно какие результаты....всё равно Путин виноват! :)))
21 августа, 11:23
True Story
988823061
зато ярмыш диагноз в тот же момент установила и огласила на всю страну. ее персональные данные не вонуют
21 августа, 11:03
О Ольга Занкова
1381900045
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