https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576080648.html

Жене Навального сообщили его предварительный диагноз

Предположительный диагноз находящегося в реанимации в Омске блогера Алексея Навального был доведен до сведения его жены, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:53

2020-08-21T10:53

2020-08-21T12:52

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Предположительный диагноз находящегося в реанимации в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> был доведен до сведения его жены, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко."В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. Мы имеем диагноз, мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я не могу его вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. Они в устной форме получили от нас полную информацию - от нас, от наших московских коллег - результаты консилиума, обсуждения. Мы ответили на все вопросы, но все это, естественно, не подлежит широкому обсуждению, согласно всех законов о персональных данных", - сказал Калиниченко.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.

https://ria.ru/20200821/analizy-1576078846.html

True Story Не важно какие результаты....всё равно Путин виноват! :))) 252

Ольга Занкова зато ярмыш диагноз в тот же момент установила и огласила на всю страну. ее персональные данные не вонуют 202

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москва

томск

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды 2020-08-21T10:53 true PT1M05S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия