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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576076216.html
Врач ответил на вопрос об опасном веществе в организме Навального
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский прокомментировал информацию об обнаружении в организме Алексея Навального... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:39
2020-08-21T10:41
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг — РИА Новости.</strong> Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский прокомментировал информацию об обнаружении в организме Алексея Навального опасного вещества.Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/">ФБК</a> <u><a href="http://ria.ru/person_Ivan_ZHdanov/">Иван Жданов</a></u> со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции заявил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих.Представители СМИ спросили медика, планируют ли омские врачи консультироваться со специалистами из клиники "Шарите" в Берлине, куда родственники Навального хотят его транспортировать."Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать той клинике", — ответил Мураховский.Утром консилиум признал основателя ФБК нетранспортабельным. Решение приняли на консилиуме с участием специалистов из столичных центров Бурденко и Пирогова. Известно, что врачи рассматривают пять возможных диагнозов, но назвать их не могут. Исследования продолжаются, для прояснения ситуации, по предварительным данным, потребуется еще двое суток.Навальный находится в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, борт экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>.В ФБК считают, что их руководителя пытались отравить. В больнице заявили, что отравление — одна из версий.По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия

Врач ответил на вопрос об опасном веществе в организме Навального

09:39 21.08.2020 (обновлено: 10:41 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМашина "Скорой помощи" на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ОМСК, 21 авг — РИА Новости. Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский прокомментировал информацию об обнаружении в организме Алексея Навального опасного вещества.
Ранее директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции заявил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих.

"Вы знаете, я руководствуюсь в своей работе официальными документами. И те официальные документы, которые мне пришли из нашей химико-токсикологической лаборатории, тот спектр веществ, которые аппарат уже проверил, все отрицательные", — сказал Мураховский журналистам, добавив, что не может предоставить более точную информацию по анализам.

Представители СМИ спросили медика, планируют ли омские врачи консультироваться со специалистами из клиники "Шарите" в Берлине, куда родственники Навального хотят его транспортировать.
"Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать той клинике", — ответил Мураховский.
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Навальный находится в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, борт экстренно сел в Омске.
В ФБК считают, что их руководителя пытались отравить. В больнице заявили, что отравление — одна из версий.
По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскПроисшествия
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