https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576076216.html

Врач ответил на вопрос об опасном веществе в организме Навального

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский прокомментировал информацию об обнаружении в организме Алексея Навального... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:39

2020-08-21T09:39

2020-08-21T10:41

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг — РИА Новости.</strong> Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский прокомментировал информацию об обнаружении в организме Алексея Навального опасного вещества.Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/">ФБК</a> <u><a href="http://ria.ru/person_Ivan_ZHdanov/">Иван Жданов</a></u> со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции заявил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих.Представители СМИ спросили медика, планируют ли омские врачи консультироваться со специалистами из клиники "Шарите" в Берлине, куда родственники Навального хотят его транспортировать."Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать той клинике", — ответил Мураховский.Утром консилиум признал основателя ФБК нетранспортабельным. Решение приняли на консилиуме с участием специалистов из столичных центров Бурденко и Пирогова. Известно, что врачи рассматривают пять возможных диагнозов, но назвать их не могут. Исследования продолжаются, для прояснения ситуации, по предварительным данным, потребуется еще двое суток.Навальный находится в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, борт экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>.В ФБК считают, что их руководителя пытались отравить. В больнице заявили, что отравление — одна из версий.По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576065403.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576073918.html

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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