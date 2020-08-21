https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576076216.html
Врач ответил на вопрос об опасном веществе в организме Навального
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский прокомментировал информацию об обнаружении в организме Алексея Навального... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:39
2020-08-21T09:39
2020-08-21T10:41
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг — РИА Новости.</strong> Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский прокомментировал информацию об обнаружении в организме Алексея Навального опасного вещества.Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/">ФБК</a> <u><a href="http://ria.ru/person_Ivan_ZHdanov/">Иван Жданов</a></u> со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции заявил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих.Представители СМИ спросили медика, планируют ли омские врачи консультироваться со специалистами из клиники "Шарите" в Берлине, куда родственники Навального хотят его транспортировать."Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать той клинике", — ответил Мураховский.Утром консилиум признал основателя ФБК нетранспортабельным. Решение приняли на консилиуме с участием специалистов из столичных центров Бурденко и Пирогова. Известно, что врачи рассматривают пять возможных диагнозов, но назвать их не могут. Исследования продолжаются, для прояснения ситуации, по предварительным данным, потребуется еще двое суток.Навальный находится в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, борт экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>.В ФБК считают, что их руководителя пытались отравить. В больнице заявили, что отравление — одна из версий.По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576065403.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576073918.html
Арсений Новиков
Всё проблемы в стране решены. Осталась одна - здоровье Навального........
205
Ольга Занкова
за последние 40 минут в ленте из 10 сообщений 6 про бьюти-блогера... Безумие какое-то
204
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омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия
ОМСК, 21 авг — РИА Новости. Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский прокомментировал информацию об обнаружении в организме Алексея Навального опасного вещества.
Ранее директор ФБК Иван Жданов
со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции заявил, что анализы выявили яд, представляющий угрозу не только для пациента, но и для окружающих.
"Вы знаете, я руководствуюсь в своей работе официальными документами. И те официальные документы, которые мне пришли из нашей химико-токсикологической лаборатории, тот спектр веществ, которые аппарат уже проверил, все отрицательные", — сказал Мураховский журналистам, добавив, что не может предоставить более точную информацию по анализам.
Представители СМИ спросили медика, планируют ли омские врачи консультироваться со специалистами из клиники "Шарите" в Берлине, куда родственники Навального хотят его транспортировать.
"Вы знаете, мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать той клинике", — ответил Мураховский.
Утром консилиум признал основателя ФБК нетранспортабельным. Решение приняли на консилиуме с участием специалистов из столичных центров Бурденко и Пирогова. Известно, что врачи рассматривают пять возможных диагнозов, но назвать их не могут. Исследования продолжаются, для прояснения ситуации, по предварительным данным, потребуется еще двое суток.
Навальный находится в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска
в Москву
, борт экстренно сел в Омске
.
В ФБК считают, что их руководителя пытались отравить. В больнице заявили, что отравление — одна из версий.
По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.