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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576076187.html
Главврач омской больницы рассказал о состоянии Навального
Блогер Алексей Навальный продолжает находиться без сознания, подключен к аппарату ИВЛ, заявил журналистам главный врач омской БСМП -1 Александр Мураховский. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:39
2020-08-21T11:20
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> продолжает находиться без сознания, подключен к аппарату ИВЛ, заявил журналистам главный врач омской БСМП -1 Александр Мураховский.Ранее минздрав <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> сообщал, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии. Мураховский сообщил, что утром в пятницу его состояние несколько улучшилось."Он без сознания", - сказал Мураховский журналистам."Да", - добавил он, отвечая на вопрос, подключен ли Навальный к аппарату ИВЛ.Мураховский ранее подчеркнул, что транспортировка Навального из омской больницы пока невозможна даже под ответственность родственников.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075935.html
омск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Ночь прошла хорошо" - Главврач омской больницы о состоянии Навального
Главврач омской больницы рассказал о состоянии Навального и работе по постановке диагноза
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, омск, происшествия

Главврач омской больницы рассказал о состоянии Навального

09:39 21.08.2020 (обновлено: 11:20 21.08.2020)
1498
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный продолжает находиться без сознания, подключен к аппарату ИВЛ, заявил журналистам главный врач омской БСМП -1 Александр Мураховский.
Ранее минздрав Омской области сообщал, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии. Мураховский сообщил, что утром в пятницу его состояние несколько улучшилось.
"Он без сознания", - сказал Мураховский журналистам.
"Да", - добавил он, отвечая на вопрос, подключен ли Навальный к аппарату ИВЛ.
Мураховский ранее подчеркнул, что транспортировка Навального из омской больницы пока невозможна даже под ответственность родственников.
Алексей Навальный
Вчера, 09:30
Главврач рассказал, почему невозможна транспортировка Навального
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
1560203
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйОмскПроисшествия
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