Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075935.html
Главврач рассказал, почему невозможна транспортировка Навального
Транспортировка блогера Алексея Навального из омской больницы скорой медицинской помощи №1 пока невозможна даже под ответственность родственников, заявил... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:30
2020-08-21T09:32
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150509/50/1505095080_0:200:3072:1928_1400x0_80_0_0_df20eb85dab285f813604bfc16363dda.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Транспортировка блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из омской больницы скорой медицинской помощи №1 пока невозможна даже под ответственность родственников, заявил журналистам главврач больницы Александр Мураховский."Транспортировку Навального под ответственность родственников мы позволить не можем, если человек по клиническим показаниям у нас вызывает опасения по его транспортировке", - сказал он.Отвечая на вопрос, что в случае транспортировки может случиться с блогером, врач сказал, что "все, что угодно…, даже самое печальное может случиться"."Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то специалисты и консилиум, мы бы не возражали, но на сегодняшний день транспортировка преждевременна", - отметил главврач.Ранее немецкая газета Bild сообщила, что самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данный сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в 12.10 по местному времени (09.10 мск).В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075606.html
https://ria.ru/20200821/yad-1576074760.html
Да отдайте вы это тело кому нибудь. Что бы в России его не было.
20
7
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150509/50/1505095080_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2f3b2b37bf8607c477edcc1ce62b3d59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия

Главврач рассказал, почему невозможна транспортировка Навального

09:30 21.08.2020 (обновлено: 09:32 21.08.2020)
6696
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 авг – РИА Новости. Транспортировка блогера Алексея Навального из омской больницы скорой медицинской помощи №1 пока невозможна даже под ответственность родственников, заявил журналистам главврач больницы Александр Мураховский.
"Транспортировку Навального под ответственность родственников мы позволить не можем, если человек по клиническим показаниям у нас вызывает опасения по его транспортировке", - сказал он.
Отвечая на вопрос, что в случае транспортировки может случиться с блогером, врач сказал, что "все, что угодно…, даже самое печальное может случиться".
"Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то специалисты и консилиум, мы бы не возражали, но на сегодняшний день транспортировка преждевременна", - отметил главврач.
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Вчера, 09:16
Лечащие Навального врачи рассматривают пять рабочих диагнозов
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данный сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск).
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Алексей Навальный
Вчера, 08:47
В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным
172725315
Обсудить 7
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Да отдайте вы это тело кому нибудь. Что бы в России его не было.
21 августа, 09:35
Егор Панкратов
4300013
Рекомендуем
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
Врач ответил на вопрос об опасном веществе в организме Навального
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Лечащие Навального врачи рассматривают пять рабочих диагнозов
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1
Жене Навального сообщили его предварительный диагноз
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
В Омске сел немецкий медицинский самолет, прилетевший за Навальным
Ночь прошла хорошо - Главврач омской больницы о состоянии Навального
Главврач омской больницы рассказал о состоянии Навального
Алексей Навальный
В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным
Алексей Навальный
Врач рассказал, сколько времени нужно для постановки диагноза Навальному
Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды
Врач рассказал о результатах анализов Навального
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названы возможные причины госпитализации Алексея Навального
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Алексей Навальный
Врач опроверг сообщения об отравлении Навального
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Названа причина повторного заражения коронавирусом
Алексей Навальный
Врачи признали Навального нетранспортабельным
Наводнение в Венеции
В Венеции прокомментировали идею американских ученых дать городу затонуть
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Эксперт рассказал о веществе, найденном на руках Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния