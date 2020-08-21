https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075935.html

Главврач рассказал, почему невозможна транспортировка Навального

Транспортировка блогера Алексея Навального из омской больницы скорой медицинской помощи №1 пока невозможна даже под ответственность родственников, заявил... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:30

2020-08-21T09:30

2020-08-21T09:32

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Транспортировка блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из омской больницы скорой медицинской помощи №1 пока невозможна даже под ответственность родственников, заявил журналистам главврач больницы Александр Мураховский."Транспортировку Навального под ответственность родственников мы позволить не можем, если человек по клиническим показаниям у нас вызывает опасения по его транспортировке", - сказал он.Отвечая на вопрос, что в случае транспортировки может случиться с блогером, врач сказал, что "все, что угодно…, даже самое печальное может случиться"."Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то специалисты и консилиум, мы бы не возражали, но на сегодняшний день транспортировка преждевременна", - отметил главврач.Ранее немецкая газета Bild сообщила, что самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в немецком Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального планируют доставить в берлинскую клинику "Шарите". По данный сервиса FlightRadar, борт сел в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в 12.10 по местному времени (09.10 мск).В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075606.html

https://ria.ru/20200821/yad-1576074760.html

Егор Панкратов Да отдайте вы это тело кому нибудь. Что бы в России его не было. 20

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия