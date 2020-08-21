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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075888.html
В Омске сел немецкий медицинский самолет, прилетевший за Навальным
Специальный медицинский самолет, который вылетел из Германии, чтобы доставить из России в Берлин находящегося в реанимации российского блогера Алексея... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:27
2020-08-21T11:39
госпитализация алексея навального в омске
коронавирус covid-19
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
омск
берлин (город)
общество
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<strong>МОСКВА/ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Специальный медицинский самолет, который вылетел из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, чтобы доставить из России в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> находящегося в реанимации российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сел в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a>, свидетельствуют данные сайта <a href="https://www.flightradar24.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">FlightRadar</a>.Ранее немецкая газета <a href="http://ria.ru/organization_Bild/" target="_blank" data-auto="true">Bild</a> сообщила, что самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберге</a>. СМИ предполагает, что Навального доставят в берлинскую клинику "Шарите".Согласно данным интерактивной карты сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 вылетел из Нюрнберга 03.12 по местному времени (04.12 мск) и сел на взлетно-посадочную полосу аэропорта Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск).Ранее представитель минздрава <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> Татьяна Шакирова сообщила журналистам, что в пятницу утром в Омске проходит врачебный консилиум с участием московских специалистов, решается вопрос о том, транспортабелен ли пациент. Позже главный врач БСМП №1 Омска Александр Мураховский заявил, что состояние Навального, оценивавшееся как стабильно тяжелое, немного улучшилось за ночь, но "остается пока еще нестабильным". Он озвучил решение консилиума, согласно которому вопрос транспортировки "еще пока преждевременный".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075606.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576074226.html
Отправьте его на фиг из России навсегда.
47
Возмутительно, конечно, что все равны, а некоторые равнее! За Матильдой Ивановной Жуковой из Верхних Ямок фиг бы самолёт вылетел!
46
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москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального в омске, коронавирус covid-19, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), общество

В Омске сел немецкий медицинский самолет, прилетевший за Навальным

09:27 21.08.2020 (обновлено: 11:39 21.08.2020)
3438
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМашина "Скорой помощи" на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Машина "Скорой помощи" на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
МОСКВА/ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Специальный медицинский самолет, который вылетел из Германии, чтобы доставить из России в Берлин находящегося в реанимации российского блогера Алексея Навального, сел в аэропорту Омска, свидетельствуют данные сайта FlightRadar.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в Нюрнберге. СМИ предполагает, что Навального доставят в берлинскую клинику "Шарите".
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
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Согласно данным интерактивной карты сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 вылетел из Нюрнберга 03.12 по местному времени (04.12 мск) и сел на взлетно-посадочную полосу аэропорта Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск).
Ранее представитель минздрава Омской области Татьяна Шакирова сообщила журналистам, что в пятницу утром в Омске проходит врачебный консилиум с участием московских специалистов, решается вопрос о том, транспортабелен ли пациент. Позже главный врач БСМП №1 Омска Александр Мураховский заявил, что состояние Навального, оценивавшееся как стабильно тяжелое, немного улучшилось за ночь, но "остается пока еще нестабильным". Он озвучил решение консилиума, согласно которому вопрос транспортировки "еще пока преждевременный".
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
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98311574
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеКоронавирус COVID-19Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваОмскБерлин (город)Общество
Популярные комментарии
Отправьте его на фиг из России навсегда.
21 августа, 09:29
Егор Панкратов
4100015
Возмутительно, конечно, что все равны, а некоторые равнее! За Матильдой Ивановной Жуковой из Верхних Ямок фиг бы самолёт вылетел!
21 августа, 09:30
OFOlga Fancelli
3920302
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