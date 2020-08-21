https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075888.html

В Омске сел немецкий медицинский самолет, прилетевший за Навальным

Специальный медицинский самолет, который вылетел из Германии, чтобы доставить из России в Берлин находящегося в реанимации российского блогера Алексея... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:27

2020-08-21T09:27

2020-08-21T11:39

госпитализация алексея навального в омске

коронавирус covid-19

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

омск

берлин (город)

общество

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<strong>МОСКВА/ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Специальный медицинский самолет, который вылетел из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, чтобы доставить из России в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> находящегося в реанимации российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сел в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a>, свидетельствуют данные сайта <a href="https://www.flightradar24.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">FlightRadar</a>.Ранее немецкая газета <a href="http://ria.ru/organization_Bild/" target="_blank" data-auto="true">Bild</a> сообщила, что самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберге</a>. СМИ предполагает, что Навального доставят в берлинскую клинику "Шарите".Согласно данным интерактивной карты сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 вылетел из Нюрнберга 03.12 по местному времени (04.12 мск) и сел на взлетно-посадочную полосу аэропорта Омска в 12.10 по местному времени (09.10 мск).Ранее представитель минздрава <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> Татьяна Шакирова сообщила журналистам, что в пятницу утром в Омске проходит врачебный консилиум с участием московских специалистов, решается вопрос о том, транспортабелен ли пациент. Позже главный врач БСМП №1 Омска Александр Мураховский заявил, что состояние Навального, оценивавшееся как стабильно тяжелое, немного улучшилось за ночь, но "остается пока еще нестабильным". Он озвучил решение консилиума, согласно которому вопрос транспортировки "еще пока преждевременный".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075606.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576074226.html

Егор Панкратов Отправьте его на фиг из России навсегда. 47

Olga Fancelli Возмутительно, конечно, что все равны, а некоторые равнее! За Матильдой Ивановной Жуковой из Верхних Ямок фиг бы самолёт вылетел! 46

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, коронавирус covid-19, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), общество