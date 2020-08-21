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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075606.html
Лечащие Навального врачи рассматривают пять рабочих диагнозов
Пять рабочих диагнозов рассматриваются на сегодняшний день по состоянию находящегося в реанимации блогера Алексея Навального, медики их назвать не могут, заявил РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:16
2020-08-21T09:22
фонд борьбы с коррупцией
москва
томск
омск
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
общество
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Пять рабочих диагнозов рассматриваются на сегодняшний день по состоянию находящегося в реанимации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, медики их назвать не могут, заявил журналистам главный врач главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский.Ранее минздрав <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> сообщал, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии. Мураховский сообщил, что утром в пятницу его состояние несколько улучшилось."У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их назвать не могу, потому что есть федеральный закон. Но могу сказать, что они все рабочие, все их отрабатываем", - сказал Мураховский журналистам."Мы все боремся за жизнь нашего пациента", - добавил он.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.
https://ria.ru/20200821/yad-1576074760.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072760.html
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омск
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фонд борьбы с коррупцией, москва, томск, омск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, общество

Лечащие Навального врачи рассматривают пять рабочих диагнозов

09:16 21.08.2020 (обновлено: 09:22 21.08.2020)
13600
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный. Архивное фото
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Пять рабочих диагнозов рассматриваются на сегодняшний день по состоянию находящегося в реанимации блогера Алексея Навального, медики их назвать не могут, заявил журналистам главный врач главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский.
Ранее минздрав Омской области сообщал, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии. Мураховский сообщил, что утром в пятницу его состояние несколько улучшилось.
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"У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их назвать не могу, потому что есть федеральный закон. Но могу сказать, что они все рабочие, все их отрабатываем", - сказал Мураховский журналистам.
"Мы все боремся за жизнь нашего пациента", - добавил он.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
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132256210
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Фонд борьбы с коррупциейМоскваТомскОмскГоспитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОбщество
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