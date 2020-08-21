https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075606.html

Лечащие Навального врачи рассматривают пять рабочих диагнозов

Пять рабочих диагнозов рассматриваются на сегодняшний день по состоянию находящегося в реанимации блогера Алексея Навального, медики их назвать не могут, заявил РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:16

2020-08-21T09:16

2020-08-21T09:22

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москва

томск

омск

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алексей навальный

общество

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Пять рабочих диагнозов рассматриваются на сегодняшний день по состоянию находящегося в реанимации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, медики их назвать не могут, заявил журналистам главный врач главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский.Ранее минздрав <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> сообщал, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии. Мураховский сообщил, что утром в пятницу его состояние несколько улучшилось."У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их назвать не могу, потому что есть федеральный закон. Но могу сказать, что они все рабочие, все их отрабатываем", - сказал Мураховский журналистам."Мы все боремся за жизнь нашего пациента", - добавил он.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.

https://ria.ru/20200821/yad-1576074760.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072760.html

Владимир Лушников Либералы! Бросайте все... в Хабаровске и Белоруссии и в Омск. Омск, новый центр притяжения!!! 34

Арсений Новиков Жизненный путь был яркий, но короткий...... 26

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, москва, томск, омск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, общество