https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576074957.html

Врач заявил о невозможности транспортировки Навального

Состояние находящегося в реанимации Алексея Навального улучшилось, но оно нестабильно и не позволяет его транспортировать, заявил журналистам главный врач... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:51

2020-08-21T08:51

2020-08-21T09:27

госпитализация алексея навального в омске

россия

алексей навальный

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576062001_0:89:3078:1820_1400x0_80_0_0_8627f6007b5154f2ec50688a2db32b87.jpg

<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Состояние находящегося в реанимации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> улучшилось, но оно нестабильно и не позволяет его транспортировать, заявил журналистам главный врач главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский.Ранее минздрав <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> сообщал, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии."Ночь прошла хорошо. Состояние его несколько, на восемь часов утра, улучшилось", - сказал Мураховский журналистам.Он рассказал, что в пятницу врачи провели большой консилиум с участием специалистов центра Бурденко и центра Пирогова."Состояние у него, в любом случае, остается пока еще нестабильным. По вопросу его транспортировки, я считаю, что вопрос - и не я считаю, а решает это консилиум - он еще пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента. Только в этом случае мы можем говорить о том, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники", - добавил он.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075606.html

8

россия

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, россия, алексей навальный, омск, происшествия