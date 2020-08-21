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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576074957.html
Врач заявил о невозможности транспортировки Навального
Состояние находящегося в реанимации Алексея Навального улучшилось, но оно нестабильно и не позволяет его транспортировать, заявил журналистам главный врач... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:51
2020-08-21T09:27
госпитализация алексея навального в омске
россия
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Состояние находящегося в реанимации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> улучшилось, но оно нестабильно и не позволяет его транспортировать, заявил журналистам главный врач главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский.Ранее минздрав <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> сообщал, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии."Ночь прошла хорошо. Состояние его несколько, на восемь часов утра, улучшилось", - сказал Мураховский журналистам.Он рассказал, что в пятницу врачи провели большой консилиум с участием специалистов центра Бурденко и центра Пирогова."Состояние у него, в любом случае, остается пока еще нестабильным. По вопросу его транспортировки, я считаю, что вопрос - и не я считаю, а решает это консилиум - он еще пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента. Только в этом случае мы можем говорить о том, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники", - добавил он.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576075606.html
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россия
омск
РИА Новости
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, россия, алексей навальный, омск, происшествия

Врач заявил о невозможности транспортировки Навального

08:51 21.08.2020 (обновлено: 09:27 21.08.2020)
1582
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Состояние находящегося в реанимации Алексея Навального улучшилось, но оно нестабильно и не позволяет его транспортировать, заявил журналистам главный врач главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский.
Ранее минздрав Омской области сообщал, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии.
"Ночь прошла хорошо. Состояние его несколько, на восемь часов утра, улучшилось", - сказал Мураховский журналистам.
Он рассказал, что в пятницу врачи провели большой консилиум с участием специалистов центра Бурденко и центра Пирогова.
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
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"Состояние у него, в любом случае, остается пока еще нестабильным. По вопросу его транспортировки, я считаю, что вопрос - и не я считаю, а решает это консилиум - он еще пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента. Только в этом случае мы можем говорить о том, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники", - добавил он.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеРоссияАлексей НавальныйОмскПроисшествия
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