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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576074250.html
За Навальным вылетел медицинский самолет из Германии, сообщили СМИ
Специальный медицинский самолет вылетел из Германии, чтобы доставить находящегося в реанимации российского блогера Алексея Навального из Омска в Берлин для... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:00
2020-08-21T08:33
госпитализация алексея навального в омске
коронавирус covid-19
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
омск
берлин (город)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Специальный медицинский самолет вылетел из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, чтобы доставить находящегося в реанимации российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> для дальнейшего лечения, сообщает немецкая газета <a href="https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/behandlung-in-der-berliner-charit-putin-kritiker-nawalny-soll-nach-deutschland-72490674.bild.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>.Утверждается, что самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберге</a>. Предполагается, что Навального доставят в берлинскую клинику "Шарите".Ранее представитель минздрава <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> Татьяна Шакирова сообщила журналистам, что в пятницу утром в Омске проходит врачебный консилиум с участием московских специалистов, решается вопрос о том, транспортабелен ли пациент.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>. По состоянию на утро пятницы его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576073693.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072760.html
Считаю обязательным до передачи немцам тельца "оппозиционера" совместно провести анализы на всякие вещества в крови и заставить подписаться немцев под результатами анализов, чтобы потом "не всплывали" анализы как у Скрипаля...
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москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального в омске, коронавирус covid-19, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), общество

За Навальным вылетел медицинский самолет из Германии, сообщили СМИ

08:00 21.08.2020 (обновлено: 08:33 21.08.2020)
5146
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специальный медицинский самолет вылетел из Германии, чтобы доставить находящегося в реанимации российского блогера Алексея Навального из Омска в Берлин для дальнейшего лечения, сообщает немецкая газета Bild.
Утверждается, что самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в Нюрнберге. Предполагается, что Навального доставят в берлинскую клинику "Шарите".
Алексей Навальный
Вчера, 07:29
В омском минздраве рассказали о состоянии здоровья Навального
Ранее представитель минздрава Омской области Татьяна Шакирова сообщила журналистам, что в пятницу утром в Омске проходит врачебный консилиум с участием московских специалистов, решается вопрос о том, транспортабелен ли пациент.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса. По состоянию на утро пятницы его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Вчера, 04:44
Названы возможные причины госпитализации Алексея Навального
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеКоронавирус COVID-19Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваОмскБерлин (город)Общество
Популярные комментарии
Считаю обязательным до передачи немцам тельца "оппозиционера" совместно провести анализы на всякие вещества в крови и заставить подписаться немцев под результатами анализов, чтобы потом "не всплывали" анализы как у Скрипаля...
21 августа, 08:19
ssedlex76
1000001
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