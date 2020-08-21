https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576074250.html

За Навальным вылетел медицинский самолет из Германии, сообщили СМИ

Специальный медицинский самолет вылетел из Германии, чтобы доставить находящегося в реанимации российского блогера Алексея Навального из Омска в Берлин для... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:00

2020-08-21T08:00

2020-08-21T08:33

госпитализация алексея навального в омске

коронавирус covid-19

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

омск

берлин (город)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Специальный медицинский самолет вылетел из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, чтобы доставить находящегося в реанимации российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> для дальнейшего лечения, сообщает немецкая газета <a href="https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/behandlung-in-der-berliner-charit-putin-kritiker-nawalny-soll-nach-deutschland-72490674.bild.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>.Утверждается, что самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта в <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберге</a>. Предполагается, что Навального доставят в берлинскую клинику "Шарите".Ранее представитель минздрава <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> Татьяна Шакирова сообщила журналистам, что в пятницу утром в Омске проходит врачебный консилиум с участием московских специалистов, решается вопрос о том, транспортабелен ли пациент.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>. По состоянию на утро пятницы его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576073693.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072760.html

sedlex76 Считаю обязательным до передачи немцам тельца "оппозиционера" совместно провести анализы на всякие вещества в крови и заставить подписаться немцев под результатами анализов, чтобы потом "не всплывали" анализы как у Скрипаля... 11

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, коронавирус covid-19, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, омск, берлин (город), общество