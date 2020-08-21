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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576074226.html
Врачи признали Навального нетранспортабельным
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что врачи сочли его нетранспортабельным. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:07
2020-08-21T09:18
фонд борьбы с коррупцией
москва
томск
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Кира Ярмыш сообщила, что врачи сочли его нетранспортабельным.Решение приняли на консилиуме с участием специалистов из столичных центров Бурденко и Пирогова. Состояние пациента улучшилось, но оно нестабильно, а для транспортировки необходимо добиться полной стабилизации, пояснил главврач больницы Александр Мураховский.Он добавил, что рассматриваются пять возможных диагнозов, но назвать их не могут. Исследования продолжаются, для прояснения ситуации, по предварительным данным, потребуется еще двое суток.В свою очередь, директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции заявил, что в организме Навального нашли яд, опасный не только для пациента, но и для окружающих.Навальный находится в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, борт экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>.В ФБК считают, что их руководителя пытались отравить. В больнице заявили, что отравление — одна из версий.По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072760.html
москва
томск
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фонд борьбы с коррупцией, москва, томск, госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия

Врачи признали Навального нетранспортабельным

08:07 21.08.2020 (обновлено: 09:18 21.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что врачи сочли его нетранспортабельным.
Решение приняли на консилиуме с участием специалистов из столичных центров Бурденко и Пирогова. Состояние пациента улучшилось, но оно нестабильно, а для транспортировки необходимо добиться полной стабилизации, пояснил главврач больницы Александр Мураховский.
Он добавил, что рассматриваются пять возможных диагнозов, но назвать их не могут. Исследования продолжаются, для прояснения ситуации, по предварительным данным, потребуется еще двое суток.
В свою очередь, директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на сотрудницу транспортной полиции заявил, что в организме Навального нашли яд, опасный не только для пациента, но и для окружающих.
Навальный находится в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, борт экстренно сел в Омске.
В ФБК считают, что их руководителя пытались отравить. В больнице заявили, что отравление — одна из версий.
По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
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Фонд борьбы с коррупциейМоскваТомскГоспитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскПроисшествия
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