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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576073918.html
Советник Трампа прокомментировал госпитализацию Навального
США "обеспокоены" ситуацией с госпитализацией блогера Алексея Навального, заявил в интервью телеканалу Fox News советник по национальной безопасности Белого... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T07:42
2020-08-21T07:42
госпитализация алексея навального в омске
россия
роберт о'брайен
фонд борьбы с коррупцией
дональд трамп
алексей навальный
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> "обеспокоены" ситуацией с госпитализацией блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил в интервью телеканалу <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a> советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, его слова приводит агентство <a href="https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-navalny-o-brien/trump-adviser-obrien-says-possible-poisoning-of-navalny-very-concerning-fox-news-interview-idUSKBN25G2T7" target="_blank">Reuters</a>.По утверждению советника, если найдет подтверждение версия отравления блогера, это может повлиять на отношения России и США. Он также выразил слова поддержки родным и близким Навального. Как ранее заявил президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, Вашингтон следит за ситуацией с Навальным. По его словам, госсекретарь Майк Помпео должен будет сделать доклад.Руководителю <a href="https://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a>* стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали.В омской больнице сообщили РИА Новости, что врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576073596.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072760.html
Да бросьте, вот увидите, скоро в Лондоне прозвучат слова, что они почти точно знают о том как и кто Навальному в кофе "новичка" набадяжил. :D
248
С нетерпением ждёт трагической развязки, чтобы объявить об очередных санкциях... Что-то знает мордатенький помпей...
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россия
сша
РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, россия, роберт о'брайен, фонд борьбы с коррупцией, дональд трамп, алексей навальный, сша, в мире

Советник Трампа прокомментировал госпитализацию Навального

07:42 21.08.2020
95345
© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. США "обеспокоены" ситуацией с госпитализацией блогера Алексея Навального, заявил в интервью телеканалу Fox News советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, его слова приводит агентство Reuters.
По утверждению советника, если найдет подтверждение версия отравления блогера, это может повлиять на отношения России и США. Он также выразил слова поддержки родным и близким Навального.
Алексей Навальный
Вчера, 07:21
В Омске идет консилиум по вопросу возможной транспортировки Навального
Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, Вашингтон следит за ситуацией с Навальным. По его словам, госсекретарь Майк Помпео должен будет сделать доклад.
Руководителю ФБК* стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали.
В омской больнице сообщили РИА Новости, что врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Вчера, 04:44
Названы возможные причины госпитализации Алексея Навального
58231152030145
Обсудить 29
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеРоссияРоберт О'БрайенФонд борьбы с коррупциейДональд ТрампАлексей НавальныйСШАВ мире
Популярные комментарии
Да бросьте, вот увидите, скоро в Лондоне прозвучат слова, что они почти точно знают о том как и кто Навальному в кофе "новичка" набадяжил. :D
21 августа, 07:58
Комментатор ТВ
1773803019
С нетерпением ждёт трагической развязки, чтобы объявить об очередных санкциях... Что-то знает мордатенький помпей...
21 августа, 07:51
Mitrich Kolobok Kolobok
1712600225
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