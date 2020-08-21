https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576073918.html

Советник Трампа прокомментировал госпитализацию Навального

США "обеспокоены" ситуацией с госпитализацией блогера Алексея Навального, заявил в интервью телеканалу Fox News советник по национальной безопасности Белого... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T07:42

2020-08-21T07:42

2020-08-21T07:42

госпитализация алексея навального в омске

россия

роберт о'брайен

фонд борьбы с коррупцией

дональд трамп

алексей навальный

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> "обеспокоены" ситуацией с госпитализацией блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил в интервью телеканалу <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a> советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, его слова приводит агентство <a href="https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-navalny-o-brien/trump-adviser-obrien-says-possible-poisoning-of-navalny-very-concerning-fox-news-interview-idUSKBN25G2T7" target="_blank">Reuters</a>.По утверждению советника, если найдет подтверждение версия отравления блогера, это может повлиять на отношения России и США. Он также выразил слова поддержки родным и близким Навального. Как ранее заявил президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, Вашингтон следит за ситуацией с Навальным. По его словам, госсекретарь Майк Помпео должен будет сделать доклад.Руководителю <a href="https://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a>* стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали.В омской больнице сообщили РИА Новости, что врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576073596.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072760.html

Комментатор ТВ Да бросьте, вот увидите, скоро в Лондоне прозвучат слова, что они почти точно знают о том как и кто Навальному в кофе "новичка" набадяжил. :D 248

Mitrich Kolobok Kolobok С нетерпением ждёт трагической развязки, чтобы объявить об очередных санкциях... Что-то знает мордатенький помпей... 224

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, россия, роберт о'брайен, фонд борьбы с коррупцией, дональд трамп, алексей навальный, сша, в мире