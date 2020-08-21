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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576073693.html
В омском минздраве рассказали о состоянии здоровья Навального
Состояние Алексея Навального пока остается без изменений, сообщила журналистам представитель минздрава Омской области Татьяна Шакирова. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T07:29
2020-08-21T11:39
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омская область
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> пока остается без изменений, сообщила журналистам представитель минздрава <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> Татьяна Шакирова.Ранее областной минздрав сообщал, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии."Пока да", - сказала Шакирова, отвечая на вопрос журналистов, остается ли состояние Навального пока без изменений.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200821/1576073531.html
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омская область
омск
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омская область, омск, происшествия

В омском минздраве рассказали о состоянии здоровья Навального

07:29 21.08.2020 (обновлено: 11:39 21.08.2020)
17528
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
ОМСК, 21 авг – РИА Новости. Состояние Алексея Навального пока остается без изменений, сообщила журналистам представитель минздрава Омской области Татьяна Шакирова.
Ранее областной минздрав сообщал, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии.
"Пока да", - сказала Шакирова, отвечая на вопрос журналистов, остается ли состояние Навального пока без изменений.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмская областьОмскПроисшествия
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