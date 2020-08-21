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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576073596.html
В Омске идет консилиум по вопросу возможной транспортировки Навального
Врачебный консилиум с участием московских специалистов проходит в настоящее время в Омске, решается вопрос о том, транспортабелен ли блогер Алексей Навальный,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T07:21
2020-08-21T07:27
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Врачебный консилиум с участием московских специалистов проходит в настоящее время в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, решается вопрос о том, транспортабелен ли блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, сообщила журналистам представитель облминздрава Татьяна Шакирова.Шакирова уточнила, что в Омск приехали специалисты из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, которые сейчас осматривают Навального и после осмотра они "примут какое-то решение – транспортабелен он или нет"."Была информация, что родственники Навального планировали перевезти его за границу", - напомнила представитель областного минздрава.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что тому стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200821/1576073531.html
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия

В Омске идет консилиум по вопросу возможной транспортировки Навального

07:21 21.08.2020 (обновлено: 07:27 21.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Навальный. Архивное фото
ОМСК, 21 авг – РИА Новости. Врачебный консилиум с участием московских специалистов проходит в настоящее время в Омске, решается вопрос о том, транспортабелен ли блогер Алексей Навальный, сообщила журналистам представитель облминздрава Татьяна Шакирова.
"Сейчас проходит консилиум с участием московских специалистов. Пресс-подход ориентировочно сдвигаем на час. Для того, чтобы что-то сказать, нам нужно, чтобы было понятно мнение экспертов", - сказала она.
Шакирова уточнила, что в Омск приехали специалисты из Москвы, которые сейчас осматривают Навального и после осмотра они "примут какое-то решение – транспортабелен он или нет".
"Была информация, что родственники Навального планировали перевезти его за границу", - напомнила представитель областного минздрава.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что тому стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскПроисшествия
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