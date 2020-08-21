https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576073596.html

В Омске идет консилиум по вопросу возможной транспортировки Навального

Врачебный консилиум с участием московских специалистов проходит в настоящее время в Омске, решается вопрос о том, транспортабелен ли блогер Алексей Навальный,... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T07:21

2020-08-21T07:21

2020-08-21T07:27

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Врачебный консилиум с участием московских специалистов проходит в настоящее время в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, решается вопрос о том, транспортабелен ли блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, сообщила журналистам представитель облминздрава Татьяна Шакирова.Шакирова уточнила, что в Омск приехали специалисты из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, которые сейчас осматривают Навального и после осмотра они "примут какое-то решение – транспортабелен он или нет"."Была информация, что родственники Навального планировали перевезти его за границу", - напомнила представитель областного минздрава.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что тому стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200821/1576073531.html

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия