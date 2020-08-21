https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072760.html

Названы возможные причины госпитализации Алексея Навального

Причиной госпитализации блогера Алексея Навального могла стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением, об этом "Известиям" заявили... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T04:44

2020-08-21T04:44

2020-08-21T04:44

госпитализация алексея навального в омске

россия

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Причиной госпитализации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могла стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением, об этом "<a href="https://iz.ru/1050858/2020-08-21/nazvany-vozmozhnye-prichiny-gospitalizatcii-navalnogo" target="_blank">Известиям</a>" заявили медицинские эксперты.По данным издания, лабораторные исследования выявили у Навального повышенные показатели уровня сахара в крови и ацетона в моче, при этом электрокардиограмма (ЭКГ) показала метаболические изменения в миокарде.Эксперт по оказанию скорой медицинской помощи заявил "Известиям", что повышенный уровень ацетона и сахара, а также метаболические изменения в миокарде могут свидетельствовать о возможной диабетической коме. По словам собеседника издания, это могло быть вызвано физическими нагрузками, стрессом или нервными переживаниями.Он отметил, что также речь может идти о тромбозе магистральных сосудов головного мозга, который за короткое время может привести к коме.В свою очередь врач-эндокринолог Алексей Калинчев выразил мнение, что данные анализов могут свидетельствовать о наличии у Навального сахарного диабета первого типа.Ранее источник в медицинской сфере рассказал RT, что клиническая картина, как у Навального, характерна как для интоксикации, так и для некоторых других острых состояний. "Сейчас предполагается отравление оксибутиратом натрия", — пояснил источник.Руководителю <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a>* стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали.Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. Подтверждения этой версии пока нет.Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи No1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072139.html

https://ria.ru/20200820/kleveta-1576060715.html

Gloomy Humorist С таким здоровьем надо перед телевизором с сериалом "Санта Барбара" сидеть и крестиком вышивать, а он всё туда-же, с коррупцией бороться 137

Виктор Тихонович За подобные комменты в адрес Вовочки и его друзей срок немалый схлопотать можно... А оскорбления и пожелания несчастий его оппонентов вижу очень даже поощряется. Такая вот свобода рос.гос.СМИ. 80

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия