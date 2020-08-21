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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072760.html
Названы возможные причины госпитализации Алексея Навального
Причиной госпитализации блогера Алексея Навального могла стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением, об этом "Известиям" заявили... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T04:44
2020-08-21T04:44
госпитализация алексея навального в омске
россия
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Причиной госпитализации блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могла стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением, об этом "<a href="https://iz.ru/1050858/2020-08-21/nazvany-vozmozhnye-prichiny-gospitalizatcii-navalnogo" target="_blank">Известиям</a>" заявили медицинские эксперты.По данным издания, лабораторные исследования выявили у Навального повышенные показатели уровня сахара в крови и ацетона в моче, при этом электрокардиограмма (ЭКГ) показала метаболические изменения в миокарде.Эксперт по оказанию скорой медицинской помощи заявил "Известиям", что повышенный уровень ацетона и сахара, а также метаболические изменения в миокарде могут свидетельствовать о возможной диабетической коме. По словам собеседника издания, это могло быть вызвано физическими нагрузками, стрессом или нервными переживаниями.Он отметил, что также речь может идти о тромбозе магистральных сосудов головного мозга, который за короткое время может привести к коме.В свою очередь врач-эндокринолог Алексей Калинчев выразил мнение, что данные анализов могут свидетельствовать о наличии у Навального сахарного диабета первого типа.Ранее источник в медицинской сфере рассказал RT, что клиническая картина, как у Навального, характерна как для интоксикации, так и для некоторых других острых состояний. "Сейчас предполагается отравление оксибутиратом натрия", — пояснил источник.Руководителю <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a>* стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали.Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. Подтверждения этой версии пока нет.Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи No1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072139.html
https://ria.ru/20200820/kleveta-1576060715.html
С таким здоровьем надо перед телевизором с сериалом "Санта Барбара" сидеть и крестиком вышивать, а он всё туда-же, с коррупцией бороться
137
За подобные комменты в адрес Вовочки и его друзей срок немалый схлопотать можно... А оскорбления и пожелания несчастий его оппонентов вижу очень даже поощряется. Такая вот свобода рос.гос.СМИ.
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россия
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госпитализация алексея навального в омске, россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия

Названы возможные причины госпитализации Алексея Навального

04:44 21.08.2020
133485
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Причиной госпитализации блогера Алексея Навального могла стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением, об этом "Известиям" заявили медицинские эксперты.
По данным издания, лабораторные исследования выявили у Навального повышенные показатели уровня сахара в крови и ацетона в моче, при этом электрокардиограмма (ЭКГ) показала метаболические изменения в миокарде.
Алексей Навальный
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Эксперт по оказанию скорой медицинской помощи заявил "Известиям", что повышенный уровень ацетона и сахара, а также метаболические изменения в миокарде могут свидетельствовать о возможной диабетической коме. По словам собеседника издания, это могло быть вызвано физическими нагрузками, стрессом или нервными переживаниями.
Он отметил, что также речь может идти о тромбозе магистральных сосудов головного мозга, который за короткое время может привести к коме.
В свою очередь врач-эндокринолог Алексей Калинчев выразил мнение, что данные анализов могут свидетельствовать о наличии у Навального сахарного диабета первого типа.
Ранее источник в медицинской сфере рассказал RT, что клиническая картина, как у Навального, характерна как для интоксикации, так и для некоторых других острых состояний. "Сейчас предполагается отравление оксибутиратом натрия", — пояснил источник.
Руководителю ФБК* стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали.
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. Подтверждения этой версии пока нет.
Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи No1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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6017321355101
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеРоссияФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйПроисшествия
Популярные комментарии
С таким здоровьем надо перед телевизором с сериалом "Санта Барбара" сидеть и крестиком вышивать, а он всё туда-же, с коррупцией бороться
21 августа, 05:29
Gloomy Humorist
722902034
За подобные комменты в адрес Вовочки и его друзей срок немалый схлопотать можно... А оскорбления и пожелания несчастий его оппонентов вижу очень даже поощряется. Такая вот свобода рос.гос.СМИ.
21 августа, 07:55
В Виктор Тихонович
24202151
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