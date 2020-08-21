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https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576072139.html
В Германии планируют выслать самолет за Навальным
Немецкая организация Cinema for Peace Foundation направит за блогером Алексеем Навальным, который попал в реанимацию в Омске, самолет для его доставки на... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T02:38
2020-08-21T02:38
эммануэль макрон
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
ангела меркель
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Немецкая организация Cinema for Peace Foundation направит за блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, который попал в реанимацию в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, самолет для его доставки на лечение в Германию. Об этом сообщает агентство <a href="https://www.reuters.com/article/russia-politics-navalny-foundation/foundation-says-it-is-sending-plane-for-russias-navalny-idUSL8N2FM5IV" target="_blank">Reuters</a>.В организации заявили, что принять блогера на лечение готова берлинская клиника Charite. По данным агентства <a href="https://twitter.com/AFP/status/1296512738508918785" target="_blank">AFP</a>, самолет должен был вылететь в Россию в 01:00 мск.Официального подтверждения указанной информации с российской стороны на данный момент нет.Ранее французский президент <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> и канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> на совместной пресс-конференции выразили готовность предоставить блогеру медицинскую помощь. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева попросила власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, при необходимости лечения Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят.Руководителю <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a>* стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали.Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. Подтверждения этой версии пока нет.Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи No1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200820/1576070788.html
https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576064323.html
ЕС совершенно точно УБЬЕТ Алексея и обвинит в этом Путина. у них и диагноз готов уже : отравление новичком, хайли-лайкли.
40
Пусть высылают за ним самолёт, мы не против! Но при одном условии - оставьте его потом у себя насовсем! Французы же счастливы тем, что аукционист Павленский теперь живет во Франции? Пусть и Алексей осчастливит немцев своим присутствием, а то нам в России он уже давно не в радость...
40
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омск
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эммануэль макрон, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, ангела меркель, омск, происшествия

В Германии планируют выслать самолет за Навальным

02:38 21.08.2020
9444
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Немецкая организация Cinema for Peace Foundation направит за блогером Алексеем Навальным, который попал в реанимацию в Омске, самолет для его доставки на лечение в Германию. Об этом сообщает агентство Reuters.
В организации заявили, что принять блогера на лечение готова берлинская клиника Charite. По данным агентства AFP, самолет должен был вылететь в Россию в 01:00 мск.
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Официального подтверждения указанной информации с российской стороны на данный момент нет.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции выразили готовность предоставить блогеру медицинскую помощь. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева попросила власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, при необходимости лечения Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят.
Руководителю ФБК* стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали.
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. Подтверждения этой версии пока нет.
Вечером в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи No1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Вчера, 19:40
Названа одна из версий инцидента с Навальным
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Обсудить 129
Эммануэль МакронФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйАнгела МеркельОмскПроисшествия
Популярные комментарии
ЕС совершенно точно УБЬЕТ Алексея и обвинит в этом Путина. у них и диагноз готов уже : отравление новичком, хайли-лайкли.
21 августа, 02:39
Damir Aliev
3300016
Пусть высылают за ним самолёт, мы не против! Но при одном условии - оставьте его потом у себя насовсем! Французы же счастливы тем, что аукционист Павленский теперь живет во Франции? Пусть и Алексей осчастливит немцев своим присутствием, а то нам в России он уже давно не в радость...
21 августа, 02:51
Игорь Соколов
3400006
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