Обвиняемый в мошенничестве депутат Мосгордумы Шереметьев не признал вину
12:45 21.08.2020 (обновлено: 13:45 21.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДепутат Московской городской Думы Олег Шереметьев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы. 21 августа 2020
Депутат Московской городской Думы Олег Шереметьев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы. 21 августа 2020
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев, которому вменяется мошенничество с премиями на 2 миллиона рублей, отказался признать вину, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о помещении Шереметьева под домашний арест на два месяца.
"Предъявленное обвинение я не признаю, поскольку оно основано на заявлении бывшей моей помощницы - Кузнецовой. Она мне мстит за то, что ее уличили в мошенничестве, она была уволена", - рассказал Шереметьев суду.
Парламентария обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
По данным ГСУСК РФ по Москве, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей с ложными сведениями о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению. Добавляется, что своими действиями депутат причинил ущерб бюджету Москвы в размере более 2 миллионов рублей.
Как сообщил РИА Новости нынешний помощник депутата Никита Зайцев, дело было возбуждено после заявления в правоохранительные органы его бывшей помощницы Ирины Кузнецовой. Он утверждает, что Кузнецова оклеветала Шереметьева из-за личной неприязни, так как до этого депутат уволил ее "из-за безобразной работы".
Шереметьев является членом фракции КПРФ в Мосгордуме.