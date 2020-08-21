https://ria.ru/20200821/moshennichestvo-1576088657.html

Обвиняемый в мошенничестве депутат Мосгордумы Шереметьев не признал вину

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев, которому вменяется мошенничество с премиями на 2 миллиона рублей, отказался признать вину, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:45

2020-08-21T12:45

2020-08-21T13:45

олег шереметьев

московская городская дума

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a> <a href="http://ria.ru/person_oleg-sheremetev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Шереметьев</a>, которому вменяется мошенничество с премиями на 2 миллиона рублей, отказался признать вину, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о помещении Шереметьева под домашний арест на два месяца."Предъявленное обвинение я не признаю, поскольку оно основано на заявлении бывшей моей помощницы - Кузнецовой. Она мне мстит за то, что ее уличили в мошенничестве, она была уволена", - рассказал <a href="http://ria.ru/person_Seregjj_SHeremetev/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьев</a> суду.Парламентария обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.По данным ГСУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей с ложными сведениями о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению. Добавляется, что своими действиями депутат причинил ущерб бюджету Москвы в размере более 2 миллионов рублей.Как сообщил РИА Новости нынешний помощник депутата Никита Зайцев, дело было возбуждено после заявления в правоохранительные органы его бывшей помощницы Ирины Кузнецовой. Он утверждает, что Кузнецова оклеветала Шереметьева из-за личной неприязни, так как до этого депутат уволил ее "из-за безобразной работы".Шереметьев является членом фракции КПРФ в Мосгордуме.

https://ria.ru/20200520/1571744550.html

https://realty.ria.ru/20200311/1568417866.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег шереметьев, московская городская дума, москва, происшествия