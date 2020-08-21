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Москвичи могут поставить автомобиль на учет в трех офисах МФЦ
Жители Москвы на сегодняшний день могут поставить на учет автомобиль или мотоцикл в трех флагманских офисах "Мои документы", сообщил РИА Новости и.о... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:53
2020-08-21T15:53
михаил мишустин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на сегодняшний день могут поставить на учет автомобиль или мотоцикл в трех флагманских офисах "Мои документы", сообщил РИА Новости и.о. руководителя флагманского офиса "Мои Документы" ЦАО Михаил Жиганов."Мои Документы" помогают жителям столицы регистрировать транспортные средства с начала 2018 года. Именно тогда по решению мэра Москвы вместе с открытием первого флагманского офиса ЦАО нашим посетителям стала доступна эта уникальная услуга. Мы первые из центров госуслуг в России, кто начал ее оказывать. Сейчас поставить на учет автомобиль или мотоцикл можно в трех флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО", - сообщил Жиганов.Он уточнил, что в этих офисах владельцы транспортных средств могут также снять их с учета или внести изменения в регистрационные данные. По его словам, флагманы специально оборудованы площадками для осмотра автомобилей.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
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михаил мишустин, москва, общество

Москвичи могут поставить автомобиль на учет в трех офисах МФЦ

15:53 21.08.2020
310
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Жители Москвы на сегодняшний день могут поставить на учет автомобиль или мотоцикл в трех флагманских офисах "Мои документы", сообщил РИА Новости и.о. руководителя флагманского офиса "Мои Документы" ЦАО Михаил Жиганов.
"Мои Документы" помогают жителям столицы регистрировать транспортные средства с начала 2018 года. Именно тогда по решению мэра Москвы вместе с открытием первого флагманского офиса ЦАО нашим посетителям стала доступна эта уникальная услуга. Мы первые из центров госуслуг в России, кто начал ее оказывать. Сейчас поставить на учет автомобиль или мотоцикл можно в трех флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО", - сообщил Жиганов.
Специалист филиала центра госуслуг района Донской в Москве
Вчера, 10:30
Теперь еще проще. Россияне смогут зарегистрировать автомобиль в МФЦ
Он уточнил, что в этих офисах владельцы транспортных средств могут также снять их с учета или внести изменения в регистрационные данные. По его словам, флагманы специально оборудованы площадками для осмотра автомобилей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
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Михаил МишустинМоскваОбщество
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