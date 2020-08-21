Москвичи могут поставить автомобиль на учет в трех офисах МФЦ
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Жители Москвы на сегодняшний день могут поставить на учет автомобиль или мотоцикл в трех флагманских офисах "Мои документы", сообщил РИА Новости и.о. руководителя флагманского офиса "Мои Документы" ЦАО Михаил Жиганов.
"Мои Документы" помогают жителям столицы регистрировать транспортные средства с начала 2018 года. Именно тогда по решению мэра Москвы вместе с открытием первого флагманского офиса ЦАО нашим посетителям стала доступна эта уникальная услуга. Мы первые из центров госуслуг в России, кто начал ее оказывать. Сейчас поставить на учет автомобиль или мотоцикл можно в трех флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО", - сообщил Жиганов.
Он уточнил, что в этих офисах владельцы транспортных средств могут также снять их с учета или внести изменения в регистрационные данные. По его словам, флагманы специально оборудованы площадками для осмотра автомобилей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.