https://ria.ru/20200821/mfts-1576100328.html

Москвичи могут поставить автомобиль на учет в трех офисах МФЦ

Жители Москвы на сегодняшний день могут поставить на учет автомобиль или мотоцикл в трех флагманских офисах "Мои документы", сообщил РИА Новости и.о... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:53

2020-08-21T15:53

2020-08-21T15:53

михаил мишустин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на сегодняшний день могут поставить на учет автомобиль или мотоцикл в трех флагманских офисах "Мои документы", сообщил РИА Новости и.о. руководителя флагманского офиса "Мои Документы" ЦАО Михаил Жиганов."Мои Документы" помогают жителям столицы регистрировать транспортные средства с начала 2018 года. Именно тогда по решению мэра Москвы вместе с открытием первого флагманского офиса ЦАО нашим посетителям стала доступна эта уникальная услуга. Мы первые из центров госуслуг в России, кто начал ее оказывать. Сейчас поставить на учет автомобиль или мотоцикл можно в трех флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО", - сообщил Жиганов.Он уточнил, что в этих офисах владельцы транспортных средств могут также снять их с учета или внести изменения в регистрационные данные. По его словам, флагманы специально оборудованы площадками для осмотра автомобилей.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576078352.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, москва, общество