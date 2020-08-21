https://ria.ru/20200821/mestorozhdenie-1576098170.html
Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море
Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:21
2020-08-21T15:21
2020-08-21T18:24
черное море
турция
реджеп тайип эрдоган
экономика
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<strong>АНКАРА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> месторождения газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Наше судно Fatih обнаружило самый большой запас в Черном море, его примерный объем 320 миллиардов кубических метров", — сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
Андрей Мартынов
Может просто на нашу трубу наткнулись?
317
Damir Aliev
это значит что Турецкий поток - всё???
201
69
черное море
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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черное море, турция, реджеп тайип эрдоган, экономика