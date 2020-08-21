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Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море
Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:21
2020-08-21T18:24
черное море
турция
реджеп тайип эрдоган
экономика
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<strong>АНКАРА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> месторождения газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Наше судно Fatih обнаружило самый большой запас в Черном море, его примерный объем 320 миллиардов кубических метров", — сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
Может просто на нашу трубу наткнулись?
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это значит что Турецкий поток - всё???
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черное море
турция
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черное море, турция, реджеп тайип эрдоган, экономика

Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море

15:21 21.08.2020 (обновлено: 18:24 21.08.2020)
100640
© РИА Новости / Александр ВильфМоре
Море
© РИА Новости / Александр Вильф
Море. Архивное фото
АНКАРА, 21 авг — РИА Новости. Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Наше судно Fatih обнаружило самый большой запас в Черном море, его примерный объем 320 миллиардов кубических метров", — сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
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Обсудить 69
Черное мореТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономика
Популярные комментарии
Может просто на нашу трубу наткнулись?
21 августа, 15:30
А Андрей Мартынов
10919122011
это значит что Турецкий поток - всё???
21 августа, 15:23
Damir Aliev
7657210155
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