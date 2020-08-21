Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/merkel-1576090503.html
Путин не планирует обсуждать с Меркель ситуацию с Навальным
Президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:13
2020-08-21T13:13
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
ангела меркель
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_6059f5c6d080583c0edae9cd7339b8d6.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не планирует обсуждать с канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> ситуацию с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщил пресс-секретарь главы российского государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, не планирует", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин обсуждать с Меркель ситуацию с Навальным.Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявили о том, что могут предоставить Навальному любую медицинскую помощь. Меркель также отметила, что была ошеломлена госпитализацией Навального и его "вызывающим беспокойство" состоянием.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html
с какой стати главам государств обсуждать что-то о бьюти-блогере? Вообще очень подозрительная немецкая активность и желание его лечить. Что-то тут не чисто
23
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:2680:2009_1400x0_80_0_0_85b82f27845043e5d886cd48fd42f0dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин

Путин не планирует обсуждать с Меркель ситуацию с Навальным

13:13 21.08.2020
1062
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, не планирует", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин обсуждать с Меркель ситуацию с Навальным.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о том, что могут предоставить Навальному любую медицинскую помощь. Меркель также отметила, что была ошеломлена госпитализацией Навального и его "вызывающим беспокойство" состоянием.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь.
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
Вчера, 13:09
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
68110009
Обсудить 3
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир Путин
Популярные комментарии
с какой стати главам государств обсуждать что-то о бьюти-блогере? Вообще очень подозрительная немецкая активность и желание его лечить. Что-то тут не чисто
21 августа, 13:14
О Ольга Занкова
1550003
Рекомендуем
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Врачи, лечащие Навального, приглашали немецких коллег на консилиум
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Кремль прокомментировал возможность лечения Навального за рубежом
Алексей Навальный
В Кремле переадресовали вопрос о лечении Навального за рубежом врачам
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Общегражданский марш За свободу в Минске
Россия готова помочь в урегулировании в Белоруссии, заявил Песков
Светлана Тихановская
Тихановская призвала уважать суверенитет Белоруссии
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов приехал в суд в футболке с экстремистским лозунгом
Светлана Тихановская
Тихановская заявила, что российские власти не пытались связаться с ней
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
Врач объяснил отказ в перевозке Навального
Алексей Навальный
Врач рассказал о веществе, найденном на коже и одежде Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Запуск американской крылатой ракеты
США хотят вынудить Россию отказаться от продления СНВ-3, заявил эксперт
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев высказался о госпитализации Навального
Светлана Тихановская
Тихановская рассказала, когда сможет вернуться в Белоруссию
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предупредил о возможном коллапсе медицинской системы Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния