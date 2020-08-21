https://ria.ru/20200821/merkel-1576090503.html

Путин не планирует обсуждать с Меркель ситуацию с Навальным

Президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:13

2020-08-21T13:13

2020-08-21T13:13

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не планирует обсуждать с канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> ситуацию с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщил пресс-секретарь главы российского государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, не планирует", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин обсуждать с Меркель ситуацию с Навальным.Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявили о том, что могут предоставить Навальному любую медицинскую помощь. Меркель также отметила, что была ошеломлена госпитализацией Навального и его "вызывающим беспокойство" состоянием.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576090247.html

Ольга Занкова с какой стати главам государств обсуждать что-то о бьюти-блогере? Вообще очень подозрительная немецкая активность и желание его лечить. Что-то тут не чисто 23

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин