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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576098855.html
Лукашенко предоставит Купаловскому театру свободу и рыночные отношения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о ситуации вокруг Купаловского театра, отметив, что государство дотирует сферу культуры, но теперь для... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:32
2020-08-21T15:32
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> высказался о ситуации вокруг Купаловского театра, отметив, что государство дотирует сферу культуры, но теперь для театрального коллектива будет "полная свобода и рыночные отношения".Ранее директор этого учреждения культуры <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого Латушко был уволен. Вслед за директором ряд сотрудников театра также написали заявления об увольнении. Позже стало известно, что Латушко примкнул к оппозиции и вошел в Координационный совет, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции."Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: "Свобода. Рынок". Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америку</a>, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар - поделите, заплатят тысячу долларов - тысячу поделите. Не примут вас - ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите", - заявил Лукашенко на встрече с сотрудниками агрокомбината "Дзержинский". Его слова приводит <a href="https://sputnik.by/culture/20200821/1045522238/Lukashenko-poobeschal-Kupalovskomu-teatru-polnuyu-svobodu-i-rynochnye-otnosheniya-.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По данным агентства, президент добавил, что государство дотирует сферу культуры, в том числе театральные коллективы, но теперь будет "полная свобода и рыночные отношения". "Что хотели, то и организуем им", - отметил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576097696.html
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576097531.html
Правильное решение, которое, уверен, проучит свободолюбивую "творческую" интеллигенцию. Пускай, как говорится, на своей шкуре почувствуют все прелести рынка...
42
Браво , так с ними и надо!
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белоруссия
сша
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко предоставит Купаловскому театру свободу и рыночные отношения

15:32 21.08.2020
1592
© REUTERS / Vasily FedosenkoПротестующие возле Купаловского театра в Минске
Протестующие возле Купаловского театра в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Протестующие возле Купаловского театра в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о ситуации вокруг Купаловского театра, отметив, что государство дотирует сферу культуры, но теперь для театрального коллектива будет "полная свобода и рыночные отношения".
Ранее директор этого учреждения культуры Павел Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого Латушко был уволен. Вслед за директором ряд сотрудников театра также написали заявления об увольнении. Позже стало известно, что Латушко примкнул к оппозиции и вошел в Координационный совет, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции.
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"Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: "Свобода. Рынок". Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар - поделите, заплатят тысячу долларов - тысячу поделите. Не примут вас - ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите", - заявил Лукашенко на встрече с сотрудниками агрокомбината "Дзержинский". Его слова приводит Sputnik Беларусь.
По данным агентства, президент добавил, что государство дотирует сферу культуры, в том числе театральные коллективы, но теперь будет "полная свобода и рыночные отношения". "Что хотели, то и организуем им", - отметил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Правильное решение, которое, уверен, проучит свободолюбивую "творческую" интеллигенцию. Пускай, как говорится, на своей шкуре почувствуют все прелести рынка...
21 августа, 15:38
Владимир Белогорский
3710031
Браво , так с ними и надо!
21 августа, 15:37
ggestat
3100021
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