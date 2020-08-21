Лукашенко предоставит Купаловскому театру свободу и рыночные отношения
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Протестующие возле Купаловского театра в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о ситуации вокруг Купаловского театра, отметив, что государство дотирует сферу культуры, но теперь для театрального коллектива будет "полная свобода и рыночные отношения".
Ранее директор этого учреждения культуры Павел Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого Латушко был уволен. Вслед за директором ряд сотрудников театра также написали заявления об увольнении. Позже стало известно, что Латушко примкнул к оппозиции и вошел в Координационный совет, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции.
"Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: "Свобода. Рынок". Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар - поделите, заплатят тысячу долларов - тысячу поделите. Не примут вас - ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите", - заявил Лукашенко на встрече с сотрудниками агрокомбината "Дзержинский". Его слова приводит Sputnik Беларусь.
По данным агентства, президент добавил, что государство дотирует сферу культуры, в том числе театральные коллективы, но теперь будет "полная свобода и рыночные отношения". "Что хотели, то и организуем им", - отметил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.