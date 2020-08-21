В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
10:00 21.08.2020 (обновлено: 11:05 21.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
Население России в 2020 году выросло по сравнению с 2019-м на 2 миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН. Как объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, такое резкое увеличение цифр можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.
"ООН понадобилось более шести лет, чтобы разглядеть в составе России целый полуостров с более чем двухмиллионной республикой. Отраженное в статистике ООН в 2020 году резкое увеличение численности населения России на 2 млн человек является очевидным подтверждением фактического признания жителей Крыма населением России и российского статуса полуострова", - сказала Ковитиди РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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