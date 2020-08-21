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https://ria.ru/20200821/kritika-1576113165.html
МИД ОАЭ ответил на палестинскую критику договора с Израилем
Объединенные Арабские Эмираты не удивлены критике палестинцев их решения о нормализации отношений с Израилем, между ОАЭ и палестинской администрацией существуют РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T20:15
2020-08-21T22:04
мид оаэ
иордан
махмуд аббас
оаэ
хамас
палестина
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Объединенные Арабские Эмираты не удивлены критике палестинцев их решения о нормализации отношений с <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a>, между <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и палестинской администрацией существуют религиозные и другие разногласия, заявил в интервью агентству <a href="https://arabic.sputniknews.com/" target="_blank">Sputnik</a> помощник главы министерства иностранных дел и международного сотрудничества по культуре Омар Саиф Гобаш."Мы не особенно удивлены заявлением <a href="http://ria.ru/organization_KHamas/" target="_blank" data-auto="true">ХАМАС</a>. И, честно говоря, мы не особенно удивлены осуждением <a href="http://ria.ru/person_Makhmud_Abbas/" target="_blank" data-auto="true">Махмуда Аббаса</a> со стороны палестинской администрации. Думаю, вы знаете, что у нас уже были некоторые разногласия с властями <a href="http://ria.ru/location_State_of_Palestine/" target="_blank" data-auto="true">Палестины</a>: религия, государственное управление и незаконное присвоение средств. Поэтому неудивительно, что они будут говорить что-то подобное", - заявил Гобаш, комментируя критику палестинцев в отношении соглашения ОАЭ и Израиля.Он также заявил, что основная стратегия ОАЭ в отношениях с Израилем - это "общение и взаимодействие", добавив, что это может помочь прийти к подлинному миру как между арабами и израильтянами, так и с палестинцами.На прошлой неделе Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки <a href="http://ria.ru/location_Iordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордан</a>. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.
https://ria.ru/20200814/1575801900.html
https://ria.ru/20200814/1575790287.html
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мид оаэ, иордан, махмуд аббас, оаэ, хамас, палестина, сша, в мире

МИД ОАЭ ответил на палестинскую критику договора с Израилем

20:15 21.08.2020 (обновлено: 22:04 21.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Дубай
Международный аэропорт Дубай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты не удивлены критике палестинцев их решения о нормализации отношений с Израилем, между ОАЭ и палестинской администрацией существуют религиозные и другие разногласия, заявил в интервью агентству Sputnik помощник главы министерства иностранных дел и международного сотрудничества по культуре Омар Саиф Гобаш.
"Мы не особенно удивлены заявлением ХАМАС. И, честно говоря, мы не особенно удивлены осуждением Махмуда Аббаса со стороны палестинской администрации. Думаю, вы знаете, что у нас уже были некоторые разногласия с властями Палестины: религия, государственное управление и незаконное присвоение средств. Поэтому неудивительно, что они будут говорить что-то подобное", - заявил Гобаш, комментируя критику палестинцев в отношении соглашения ОАЭ и Израиля.
Панорама Тегерана, Иран
14 августа, 18:38
МИД Ирана назвал договор ОАЭ с Израилем предательством дела Палестины
Он также заявил, что основная стратегия ОАЭ в отношениях с Израилем - это "общение и взаимодействие", добавив, что это может помочь прийти к подлинному миру как между арабами и израильтянами, так и с палестинцами.
На прошлой неделе Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.
Здание Министерства иностранных дел РФ
14 августа, 15:39
В МИД прокомментировали соглашение Израиля и ОАЭ
14200121
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МИД ОАЭИорданМахмуд АббасОАЭХамасПалестинаСШАВ мире
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