https://ria.ru/20200821/kritika-1576113165.html

МИД ОАЭ ответил на палестинскую критику договора с Израилем

Объединенные Арабские Эмираты не удивлены критике палестинцев их решения о нормализации отношений с Израилем, между ОАЭ и палестинской администрацией существуют РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T20:15

2020-08-21T20:15

2020-08-21T22:04

мид оаэ

иордан

махмуд аббас

оаэ

хамас

палестина

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149607/94/1496079412_0:131:2500:1537_1400x0_80_0_0_413884b105a62bcd61b95a0a187f8b63.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Объединенные Арабские Эмираты не удивлены критике палестинцев их решения о нормализации отношений с <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a>, между <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и палестинской администрацией существуют религиозные и другие разногласия, заявил в интервью агентству <a href="https://arabic.sputniknews.com/" target="_blank">Sputnik</a> помощник главы министерства иностранных дел и международного сотрудничества по культуре Омар Саиф Гобаш."Мы не особенно удивлены заявлением <a href="http://ria.ru/organization_KHamas/" target="_blank" data-auto="true">ХАМАС</a>. И, честно говоря, мы не особенно удивлены осуждением <a href="http://ria.ru/person_Makhmud_Abbas/" target="_blank" data-auto="true">Махмуда Аббаса</a> со стороны палестинской администрации. Думаю, вы знаете, что у нас уже были некоторые разногласия с властями <a href="http://ria.ru/location_State_of_Palestine/" target="_blank" data-auto="true">Палестины</a>: религия, государственное управление и незаконное присвоение средств. Поэтому неудивительно, что они будут говорить что-то подобное", - заявил Гобаш, комментируя критику палестинцев в отношении соглашения ОАЭ и Израиля.Он также заявил, что основная стратегия ОАЭ в отношениях с Израилем - это "общение и взаимодействие", добавив, что это может помочь прийти к подлинному миру как между арабами и израильтянами, так и с палестинцами.На прошлой неделе Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки <a href="http://ria.ru/location_Iordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордан</a>. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.

https://ria.ru/20200814/1575801900.html

https://ria.ru/20200814/1575790287.html

иордан

оаэ

палестина

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид оаэ, иордан, махмуд аббас, оаэ, хамас, палестина, сша, в мире