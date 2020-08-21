https://ria.ru/20200821/kostroma-1576115290.html

Мантуров отметил большой промышленный потенциал Костромской области

Руководство Костромской области уделяет должное внимание работе по привлечению инвестиций и развитию промышленности, в этой сфере регион имеет большой... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T21:56

2020-08-21T21:56

2020-08-21T21:56

костромская область

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

костромская область

экономика

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<strong>КОСТРОМА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Руководство <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> уделяет должное внимание работе по привлечению инвестиций и развитию промышленности, в этой сфере регион имеет большой потенциал, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> России <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>.Администрация Костромской области информирует, что Мантуров в пятницу посетил регион и положительно оценил промышленные успехи, которых удалось достичь благодаря реализации инвестиционных проектов."Потенциал хороший есть у региона. Я вижу, как Сергей Константинович (Ситников, губернатор региона - ред.) по каждому предприятию знает все нюансы, все детали, глубоко погружен во все новинки. Это в очередной раз говорит о том, что руководство области уделяет должное внимание развитию промышленного сегмента", - цитирует <a href="http://ria.ru/location_Manturovo/" target="_blank" data-auto="true">Мантурова</a> пресс-служба областной администрации.Глава региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sitnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Ситников</a> рассказал, что в Костромской области с 2012 по 2019 годы введены в эксплуатацию 15 новых производств. За 8 лет совокупный объем инвестиций составил 195 миллиардов рублей. В прошлом году в создание новых и обновление действующих предприятий вложено 26,2 миллиарда рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2012 году."За счет реализации инвестиционных проектов за восемь лет объем поступлений в бюджетную систему <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> увеличился в семь раз и в 2019 году составил 3,4 миллиарда рублей, создано порядка 3 тысяч новых рабочих мест", - подчеркнул Ситников, отметив, что сейчас в инвестиционном портфеле региона 20 проектов с общим объемом инвестиций около 35 миллиардов рублей.В ближайшие годы мощной точкой экономического роста Костромской области станет город <a href="http://ria.ru/location_Galich/" target="_blank" data-auto="true">Галич</a>. При поддержке губернатора Сергея Ситникова муниципалитет получил статус территории опережающего развития (ТОР). Якорным резидентом ТОР стало строительство крупного фанерного комбината группы компаний "Сегежа" с объемом инвестиций порядка 10 миллиардов рублей. На производстве будет создано более 600 новых рабочих мест, а Галич уйдет от монозависимости в экономике, отмечают власти.Ряд крупных инвестпроектов в регионе находятся в стадии подготовки к реализации. Это, в частности, строительство завода по производству OSB-плит в Шарье, на котором будет создано более 150 новых рабочих мест, производство металлопрокатной продукции в <a href="http://ria.ru/location_Volgorechensk/" target="_blank" data-auto="true">Волгореченске</a> со штатом более 800 сотрудников. Кроме того, в регионе дан старт крупнейшему за последние десятилетия проекту по модернизации Костромской ГРЭС. В обновление станции будет инвестировано 88 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200818/1575948073.html

https://ria.ru/20200813/1575753942.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), костромская область, экономика