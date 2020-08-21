Мантуров отметил большой промышленный потенциал Костромской области
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
КОСТРОМА, 21 авг - РИА Новости. Руководство Костромской области уделяет должное внимание работе по привлечению инвестиций и развитию промышленности, в этой сфере регион имеет большой потенциал, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Администрация Костромской области информирует, что Мантуров в пятницу посетил регион и положительно оценил промышленные успехи, которых удалось достичь благодаря реализации инвестиционных проектов.
"Потенциал хороший есть у региона. Я вижу, как Сергей Константинович (Ситников, губернатор региона - ред.) по каждому предприятию знает все нюансы, все детали, глубоко погружен во все новинки. Это в очередной раз говорит о том, что руководство области уделяет должное внимание развитию промышленного сегмента", - цитирует Мантурова пресс-служба областной администрации.
Глава региона Сергей Ситников рассказал, что в Костромской области с 2012 по 2019 годы введены в эксплуатацию 15 новых производств. За 8 лет совокупный объем инвестиций составил 195 миллиардов рублей. В прошлом году в создание новых и обновление действующих предприятий вложено 26,2 миллиарда рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2012 году.
"За счет реализации инвестиционных проектов за восемь лет объем поступлений в бюджетную систему Российской Федерации увеличился в семь раз и в 2019 году составил 3,4 миллиарда рублей, создано порядка 3 тысяч новых рабочих мест", - подчеркнул Ситников, отметив, что сейчас в инвестиционном портфеле региона 20 проектов с общим объемом инвестиций около 35 миллиардов рублей.
В ближайшие годы мощной точкой экономического роста Костромской области станет город Галич. При поддержке губернатора Сергея Ситникова муниципалитет получил статус территории опережающего развития (ТОР). Якорным резидентом ТОР стало строительство крупного фанерного комбината группы компаний "Сегежа" с объемом инвестиций порядка 10 миллиардов рублей. На производстве будет создано более 600 новых рабочих мест, а Галич уйдет от монозависимости в экономике, отмечают власти.
Ряд крупных инвестпроектов в регионе находятся в стадии подготовки к реализации. Это, в частности, строительство завода по производству OSB-плит в Шарье, на котором будет создано более 150 новых рабочих мест, производство металлопрокатной продукции в Волгореченске со штатом более 800 сотрудников. Кроме того, в регионе дан старт крупнейшему за последние десятилетия проекту по модернизации Костромской ГРЭС. В обновление станции будет инвестировано 88 миллиардов рублей.
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