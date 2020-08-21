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https://ria.ru/20200821/kosachev-1576077388.html
Косачев прокомментировал решение США о переговорах по разоружению
Отказ США от включения КНР в переговоры по вооружениям даёт шанс на их продвижение вперёд, это можно только приветствовать, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:10
2020-08-21T10:23
маршалл биллингсли
совет федерации рф
россия
константин косачев
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Отказ <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от включения КНР в переговоры по вооружениям даёт шанс на их продвижение вперёд, это можно только приветствовать, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.США отказались от своего требования об обязательном включении <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщает портал Axios со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a>."Отказ от прежней позиции можно только приветствовать. Она была изначально нереалистичной и выглядела не более как повод загнать ситуацию в тупик. Сейчас появляется шанс на продвижение вперёд", - сказал Косачев.
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россия
китай
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маршалл биллингсли, совет федерации рф, россия, константин косачев, китай, сша, в мире

Косачев прокомментировал решение США о переговорах по разоружению

10:10 21.08.2020 (обновлено: 10:23 21.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Песня
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Отказ США от включения КНР в переговоры по вооружениям даёт шанс на их продвижение вперёд, это можно только приветствовать, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
США отказались от своего требования об обязательном включении Китая в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщает портал Axios со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
"Отказ от прежней позиции можно только приветствовать. Она была изначально нереалистичной и выглядела не более как повод загнать ситуацию в тупик. Сейчас появляется шанс на продвижение вперёд", - сказал Косачев.
Американские флаги в Вашингтоне
Вчера, 09:13
США отказались от требования о включении Китая в переговоры, сообщили СМИ
3021002
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Маршалл БиллингслиСовет Федерации РФРоссияКонстантин КосачевКитайСШАВ мире
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