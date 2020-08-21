https://ria.ru/20200821/kosachev-1576077388.html
Косачев прокомментировал решение США о переговорах по разоружению
Отказ США от включения КНР в переговоры по вооружениям даёт шанс на их продвижение вперёд, это можно только приветствовать, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:10
2020-08-21T10:10
2020-08-21T10:23
маршалл биллингсли
совет федерации рф
россия
константин косачев
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Отказ <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от включения КНР в переговоры по вооружениям даёт шанс на их продвижение вперёд, это можно только приветствовать, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.США отказались от своего требования об обязательном включении <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщает портал Axios со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a>."Отказ от прежней позиции можно только приветствовать. Она была изначально нереалистичной и выглядела не более как повод загнать ситуацию в тупик. Сейчас появляется шанс на продвижение вперёд", - сказал Косачев.
https://ria.ru/20200821/razoruzhenie-1576075445.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маршалл биллингсли, совет федерации рф, россия, константин косачев, китай, сша, в мире