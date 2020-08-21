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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576078866.html
В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Москве — 690, Санкт-Петербурге — 181, Подмосковье — 151, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:36
2020-08-21T11:54
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коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 690, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 181, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Распределение по субъектам: 1. Москва - 690, 2. Санкт-Петербург - 181, 3. Московская область - 151", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Ненецком автономном округе - четыре, Чукотском автономном округе - два и Еврейской автономной области - один.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом

10:36 21.08.2020 (обновлено: 11:54 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Москве — 690, Санкт-Петербурге — 181, Подмосковье — 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 690, 2. Санкт-Петербург - 181, 3. Московская область - 151", - говорится в сообщении.
Пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
Вчера, 10:33Распространение нового коронавируса
В России выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом
Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Ненецком автономном округе - четыре, Чукотском автономном округе - два и Еврейской автономной области - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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