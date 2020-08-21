https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576078866.html

В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Москве — 690, Санкт-Петербурге — 181, Подмосковье — 151, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:36

2020-08-21T10:36

2020-08-21T11:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 690, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 181, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Распределение по субъектам: 1. Москва - 690, 2. Санкт-Петербург - 181, 3. Московская область - 151", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Ненецком автономном округе - четыре, Чукотском автономном округе - два и Еврейской автономной области - один.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576078552.html

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москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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