Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти.
"В "красной" зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край", - сказал Тавадян.
Аналитик отметил, что за прошедший месяц из "красной" зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.
© Изображение подготовил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси ТавадянКарта динамики угасания COVID-19 по регионам России
© Изображение подготовил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян
Карта динамики угасания COVID-19 по регионам России
Он также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах.
Тавадян уточнил, что в группу "зеленых" регионов, где, исходя из официальных данных, ситуация нормализовалась, входят: Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская область, Забайкальский и Приморский край.
В число "светло-зеленых" регионов, где ситуация положительно-стабильная, ученый включил: Москву, Дагестан, Калмыкию, Чечню, Северную Осетию, Чукотку, Карелию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Татарстан, Горный Алтай, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую, Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Иркутскую, Ленинградскую и Волгоградскую область, Камчатский, Красноярский и Ставропольский край, а также Республику Мордовия.
По расчетам Тавадяна, к "желтым" регионам, где ситуация удовлетворительная, относятся: Санкт-Петербург, Севастополь, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чувашия, Хакасия, Республика Коми, Нижегородская, Калужская, Ульяновская, Калининградская, Архангельская, Смоленская, Новосибирская, Амурская, Томская, Астраханская, Омская, Костромская, Свердловская, Тюменская, Вологодская и Оренбургская область, Краснодарский, Пермский и Хабаровский край.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.