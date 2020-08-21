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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576072491.html
Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T03:42
2020-08-21T03:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Число регионов со сложной ситуацией по распространению <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти."В "красной" зоне остались 12 регионов: <a href="http://ria.ru/location_Orlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Орловская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировская область</a>, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганская область</a>, Алтайский край", - сказал Тавадян.Аналитик отметил, что за прошедший месяц из "красной" зоны вышли Коми, <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a> и <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургская область</a>.Он также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах.Тавадян уточнил, что в группу "зеленых" регионов, где, исходя из официальных данных, ситуация нормализовалась, входят: Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курская область</a>, Забайкальский и <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморский край</a>.В число "светло-зеленых" регионов, где ситуация положительно-стабильная, ученый включил: <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, Дагестан, Калмыкию, Чечню, Северную Осетию, <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотку</a>, Карелию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Татарстан, Горный Алтай, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую, Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Иркутскую, Ленинградскую и <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградскую область</a>, Камчатский, Красноярский и <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольский край</a>, а также Республику Мордовия.По расчетам Тавадяна, к "желтым" регионам, где ситуация удовлетворительная, относятся: <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, Севастополь, Якутия, <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский автономный округ</a>, Республика Марий Эл, Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чувашия, Хакасия, Республика Коми, Нижегородская, Калужская, Ульяновская, Калининградская, Архангельская, Смоленская, Новосибирская, Амурская, Томская, Астраханская, Омская, Костромская, Свердловская, Тюменская, Вологодская и Оренбургская область, Краснодарский, Пермский и <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровский край</a>. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19

03:42 21.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти.
"В "красной" зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край", - сказал Тавадян.
Аналитик отметил, что за прошедший месяц из "красной" зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.
© Изображение подготовил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси ТавадянКарта динамики угасания COVID-19 по регионам России
Карта динамики угасания COVID-19 по регионам России
© Изображение подготовил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян
Карта динамики угасания COVID-19 по регионам России
Он также предоставил данные с оценкой ситуации в других регионах.
Тавадян уточнил, что в группу "зеленых" регионов, где, исходя из официальных данных, ситуация нормализовалась, входят: Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская область, Забайкальский и Приморский край.
В число "светло-зеленых" регионов, где ситуация положительно-стабильная, ученый включил: Москву, Дагестан, Калмыкию, Чечню, Северную Осетию, Чукотку, Карелию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Татарстан, Горный Алтай, Белгородскую, Воронежскую, Пензенскую, Новгородскую, Тульскую, Липецкую, Саратовскую, Рязанскую, Челябинскую, Ярославскую, Владимирскую, Ростовскую, Тамбовскую, Ивановскую, Иркутскую, Ленинградскую и Волгоградскую область, Камчатский, Красноярский и Ставропольский край, а также Республику Мордовия.
По расчетам Тавадяна, к "желтым" регионам, где ситуация удовлетворительная, относятся: Санкт-Петербург, Севастополь, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чувашия, Хакасия, Республика Коми, Нижегородская, Калужская, Ульяновская, Калининградская, Архангельская, Смоленская, Новосибирская, Амурская, Томская, Астраханская, Омская, Костромская, Свердловская, Тюменская, Вологодская и Оренбургская область, Краснодарский, Пермский и Хабаровский край.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
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