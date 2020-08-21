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https://ria.ru/20200821/korona-1576079908.html
Объявлена дата выхода четвертого сезона сериала "Корона"
На стриминговой платформе Netflix объявили дату премьеры четвертого сезона исторического сериала "Корона". Королевская драма с Оливией Колман в главной роли... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:04
2020-08-21T14:04
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
хелена бонэм картер
елизавета ii
маргарет тэтчер
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<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>На стриминговой платформе Netflix объявили дату премьеры четвертого сезона исторического сериала "Корона". Королевская драма с Оливией Колман в главной роли выйдет на сервисе 15 ноября.В тизере предстоящего сезона, в котором появляется Оливия Колман в роли королевы, Елизавета II говорит: "Нельзя допустить, чтобы что-то столь важное, как монархия, потерпело неудачу".Затем в ролике показывают Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер и принцессу Диану, которую играет Эмма Коррин. В последнем кадре видео ее можно увидеть в свадебном платье, перед венчанием с принцем Чарльзом (Джош О’Коннор). По информации Deadline, четвертый сезон <a href="https://deadline.com/2020/08/the-crown-season-4-to-premiere-in-november-on-netflix-1203018414/" target="_blank">завершится</a> в марте. После этого поклонникам "Короны" придется ждать новые серии два года, так как недавно <a href="https://ria.ru/20200722/1574710099.html" target="_blank">стало известно</a>, что пятый сезон выйдет только в 2022-м году.Съемки начнутся не раньше июня 2021 года. В новых сериях появится Имельда Стонтон, которая сыграет королеву Елизавету II и заменит Оливию Колман, и Лесли Мэнвилл в роли принцессы Маргарет (ранее ее играла Хелена Бонэм Картер).
https://ria.ru/20200819/1575996496.html
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, хелена бонэм картер, елизавета ii, маргарет тэтчер

Объявлена дата выхода четвертого сезона сериала "Корона"

14:04 21.08.2020
806
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. На стриминговой платформе Netflix объявили дату премьеры четвертого сезона исторического сериала "Корона". Королевская драма с Оливией Колман в главной роли выйдет на сервисе 15 ноября.
В тизере предстоящего сезона, в котором появляется Оливия Колман в роли королевы, Елизавета II говорит: "Нельзя допустить, чтобы что-то столь важное, как монархия, потерпело неудачу".
Затем в ролике показывают Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер и принцессу Диану, которую играет Эмма Коррин. В последнем кадре видео ее можно увидеть в свадебном платье, перед венчанием с принцем Чарльзом (Джош О’Коннор).
По информации Deadline, четвертый сезон завершится в марте. После этого поклонникам "Короны" придется ждать новые серии два года, так как недавно стало известно, что пятый сезон выйдет только в 2022-м году.
Съемки начнутся не раньше июня 2021 года. В новых сериях появится Имельда Стонтон, которая сыграет королеву Елизавету II и заменит Оливию Колман, и Лесли Мэнвилл в роли принцессы Маргарет (ранее ее играла Хелена Бонэм Картер).
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixХелена Бонэм КартерЕлизавета IIМаргарет Тэтчер
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