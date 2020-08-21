https://ria.ru/20200821/korona-1576079908.html

Объявлена дата выхода четвертого сезона сериала "Корона"

На стриминговой платформе Netflix объявили дату премьеры четвертого сезона исторического сериала "Корона". Королевская драма с Оливией Колман в главной роли... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:04

2020-08-21T14:04

2020-08-21T14:04

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

хелена бонэм картер

елизавета ii

маргарет тэтчер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576079191_48:0:1020:547_1400x0_80_0_0_f548daf3b6a37d9fb136b7c014d561a3.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>На стриминговой платформе Netflix объявили дату премьеры четвертого сезона исторического сериала "Корона". Королевская драма с Оливией Колман в главной роли выйдет на сервисе 15 ноября.В тизере предстоящего сезона, в котором появляется Оливия Колман в роли королевы, Елизавета II говорит: "Нельзя допустить, чтобы что-то столь важное, как монархия, потерпело неудачу".Затем в ролике показывают Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер и принцессу Диану, которую играет Эмма Коррин. В последнем кадре видео ее можно увидеть в свадебном платье, перед венчанием с принцем Чарльзом (Джош О’Коннор). По информации Deadline, четвертый сезон <a href="https://deadline.com/2020/08/the-crown-season-4-to-premiere-in-november-on-netflix-1203018414/" target="_blank">завершится</a> в марте. После этого поклонникам "Короны" придется ждать новые серии два года, так как недавно <a href="https://ria.ru/20200722/1574710099.html" target="_blank">стало известно</a>, что пятый сезон выйдет только в 2022-м году.Съемки начнутся не раньше июня 2021 года. В новых сериях появится Имельда Стонтон, которая сыграет королеву Елизавету II и заменит Оливию Колман, и Лесли Мэнвилл в роли принцессы Маргарет (ранее ее играла Хелена Бонэм Картер).

https://ria.ru/20200819/1575996496.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, хелена бонэм картер, елизавета ii, маргарет тэтчер