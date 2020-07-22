https://ria.ru/20200722/1574710099.html
Премьеру пятого сезона "Короны" неожиданно перенесли на 2022 год
СМИ узнали, премьеру пятого сезона исторического телесериала Netflix "Корона" неожиданно перенесли на 2022 год, так как шоураннеры сделали перерыв в съемках... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:13
2020-07-22T17:13
кино и сериалы
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хелена бонэм картер
культура
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, хелена бонэм картер
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.
СМИ узнали, премьеру пятого сезона исторического телесериала Netflix "Корона" неожиданно перенесли на 2022 год, так как шоураннеры сделали перерыв в съемках из-за перестановок в актерском составе, сообщает
Independent.
По информации издания, его производство начнется не раньше июня 2021 года. Известно, что в нем появится Имельда Стонтон, которая сыграет королеву Елизавету II и заменит Оливию Колман, и Лесли Мэнвилл в роли принцессы Маргарет (ранее ее играла Хелена Бонэм Картер).
Как рассказал источник изданию, перенос съемок пятого сезона не связан с пандемией коронавируса, из-за которой было приостановлено производство многих кино- и телевизионных проектов.
В Independent уточняют, аналогичный перерыв уже был. Так, премьера второго и третьего сезонов телешоу состоялась на Netflix с разницей в два года.
Предстоящий, четвертый сезон "Короны" тоже еще не вышел. Точная дата релиза не объявлена. Предположительно, его покажут на Netflix в ноябре или декабре этого года.