Премьеру пятого сезона "Короны" неожиданно перенесли на 2022 год

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. СМИ узнали, премьеру пятого сезона исторического телесериала Netflix "Корона" неожиданно перенесли на 2022 год, так как шоураннеры сделали перерыв в съемках из-за перестановок в актерском составе, СМИ узнали, премьеру пятого сезона исторического телесериала Netflix "Корона" неожиданно перенесли на 2022 год, так как шоураннеры сделали перерыв в съемках из-за перестановок в актерском составе, сообщает Independent.

По информации издания, его производство начнется не раньше июня 2021 года. Известно, что в нем появится Имельда Стонтон, которая сыграет королеву Елизавету II и заменит Оливию Колман, и Лесли Мэнвилл в роли принцессы Маргарет (ранее ее играла Хелена Бонэм Картер).

Как рассказал источник изданию, перенос съемок пятого сезона не связан с пандемией коронавируса, из-за которой было приостановлено производство многих кино- и телевизионных проектов.

В Independent уточняют, аналогичный перерыв уже был. Так, премьера второго и третьего сезонов телешоу состоялась на Netflix с разницей в два года.