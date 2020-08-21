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https://ria.ru/20200821/kolbasa-1576072562.html
Названы правила выбора колбасы
Колбаса совсем не ассоциируется с полезным питанием, однако в зависимости от способа приготовления может быть более и менее вредной. Какому виду колбасного... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T04:00
2020-08-21T15:29
елена соломатина
колбаса
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/tag_kolbasa/" target="_blank">Колбаса</a> совсем не ассоциируется с полезным питанием, однако в зависимости от способа приготовления может быть более и менее вредной. Какому виду колбасного изделия отдать предпочтение, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1575983068.html">радио Sputnik</a> врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a>.Колбаса задумывалась как продукт полезный и высокофункциональный, то есть обогащенный необходимыми элементами и обладающий оздоровительным эффектом. Раньше колбаса действительно содержала в себе весь спектр полезных веществ, но со временем туда стали добавлять консерванты, красители, усилитель вкуса глутамат натрия и нитрит натрия, который придает колбасе приятный розовый цвет. Теоретически можно сделать полезную колбасу, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.Врач-диетолог рассказала, какие колбасы считаются наименее вредными."Копченая колбаса не подойдет, копчение повышает риски возникновения канцерогенов, там много технологических особенностей, которые влияют на конечную полезность продукта. Лучше выбрать колбасу типа бастурмы, которая сделана методом прессования, сыровяленую колбасу. Полезнее съесть мало сыровяленой колбасы, чем много варено-копченой или сырокопченой. Между вареной колбасой и бужениной выбирайте буженину, либо делайте ее сами в духовке", — советует эксперт.Елена Соломатина рассказала, на что обратить внимание при выборе колбасы."Нужно смотреть, чтобы в составе присутствовало мясо. Старайтесь избегать вкусовых добавок — если они есть, значит, производитель хочет что-то скрыть или что-то не добавил. Важно, чтобы колбаса была не ядерно-розового цвета, потому что это означает, что в изделии много нитрита, который имеет особенность переходить в канцероген", — рассказала радио Sputnik Елена Соломатина.
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елена соломатина, колбаса, общество

Названы правила выбора колбасы

04:00 21.08.2020 (обновлено: 15:29 21.08.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСырокопченая колбаса
Сырокопченая колбаса
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сырокопченая колбаса. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Колбаса совсем не ассоциируется с полезным питанием, однако в зависимости от способа приготовления может быть более и менее вредной. Какому виду колбасного изделия отдать предпочтение, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
Колбаса задумывалась как продукт полезный и высокофункциональный, то есть обогащенный необходимыми элементами и обладающий оздоровительным эффектом. Раньше колбаса действительно содержала в себе весь спектр полезных веществ, но со временем туда стали добавлять консерванты, красители, усилитель вкуса глутамат натрия и нитрит натрия, который придает колбасе приятный розовый цвет. Теоретически можно сделать полезную колбасу, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

"Такая колбаса будет из натурального мяса, ее нельзя долго хранить. На практике такие колбасы, к сожалению, будут очень дорого стоить. В массовой, широкой продаже полезную колбасу найти достаточно сложно, разве что в специализированных магазинах", — отметила Елена Соломатина.

Врач-диетолог рассказала, какие колбасы считаются наименее вредными.
"Копченая колбаса не подойдет, копчение повышает риски возникновения канцерогенов, там много технологических особенностей, которые влияют на конечную полезность продукта. Лучше выбрать колбасу типа бастурмы, которая сделана методом прессования, сыровяленую колбасу. Полезнее съесть мало сыровяленой колбасы, чем много варено-копченой или сырокопченой. Между вареной колбасой и бужениной выбирайте буженину, либо делайте ее сами в духовке", — советует эксперт.
Елена Соломатина рассказала, на что обратить внимание при выборе колбасы.
"Нужно смотреть, чтобы в составе присутствовало мясо. Старайтесь избегать вкусовых добавок — если они есть, значит, производитель хочет что-то скрыть или что-то не добавил. Важно, чтобы колбаса была не ядерно-розового цвета, потому что это означает, что в изделии много нитрита, который имеет особенность переходить в канцероген", — рассказала радио Sputnik Елена Соломатина.
Колбаски и бекон в корзине
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Елена СоломатинаколбасаОбщество
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