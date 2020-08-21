https://ria.ru/20200821/khronologiya-1576110899.html

Раскрыта хронология событий перед госпитализацией Навального

Сотрудники правоохранительных органов рассказали газете "МК", что делал Алексей Навальный перед вылетом из Томска в Москву, во время которого ему потребовалась... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:22

2020-08-21T19:22

2020-08-21T19:23

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

новосибирск

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. Сотрудники правоохранительных органов рассказали газете <a href="https://www.mk.ru/incident/2020/08/21/otslezhen-ves-marshrut-navalnogo-pered-otravleniem-on-kupalsya.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"МК"</a>, что делал <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> перед вылетом из Томска в Москву, во время которого ему потребовалась госпитализация.Как сообщает издание, в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томск</a> блогер прилетел из <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>, где руководил "съемками с использованием квадрокоптера", а также встречался со своими сторонниками. Собеседники "МК" заявили, что все мероприятия контролировались силовыми структурами.Через несколько дней Навальный с тремя сопровождающими на двух автомобилях отправился в Томск. Утверждается, что за транспортом установили наблюдение. "Кортеж сопровождали переодетые в гражданское силовики из обоих городов", — говорится в материале.В местном отеле 18 августа компания блогера забронировала семь номеров на четырех человек. При этом сам Навальный ночевал не в том номере, который был записан на его имя. Источники газеты рассказали, что блогер вел себя в городе подчеркнуто осторожно: лишний раз не "светился" под камерами, не использовал свою кредитку."Все его перемещения — это прогулки по центру, встреча со сторонниками чуть ли не на набережной, совместное фотографирование у фонтана", — пишет "МК".В Томске Навальный встретился с двумя самовыдвиженцами и их знакомыми.Позднее блогер поинтересовался у местных жителей, где можно искупаться. Ему предложили поехать в село Кафтанчиково в 25 километрах от Томска к одному знакомому."В своих объяснениях хозяин дома, его родители и соседи указали, что Алексей вел себя осторожно и даже не заходил в дом", — рассказали источники.Силовики также вычислили конспиративную квартиру Навального. Предполагается, что там блогер хранил аппаратуру и отсматривал снятый в Новосибирске материал."Работа там не прекращалась, даже когда сам Навальный прогуливался с местными активистами — по оперативным данным, в этом время его команда монтировала фильм", — отмечается в статье.Силовики установили, что за время поездки Навльный и его окружение не покупали бытовую химию и не посещали аптеки. В день вылета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> оппозиционер выпил только два стакана чая в аэропорту, утверждают источники издания. Они добавили, что во всех местах, где побывал Навальный, были взяты различные пробы.Госпитализация НавальногоНакануне самолет, на котором руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Во время полета блогеру стало плохо, из-за чего его экстренно госпитализировали. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального отравление. Однако как заявил главврач Омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский, основным рабочим диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.Как заявил заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко, врачи разрешили транспортировать блогера на лечение за рубеж.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200821/solovev-1576104079.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200821/analizy-1576100983.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576076216.html

Александр Аникин Так а колбасу-то с оболочкой он когда съел - до купания или после? 39

caxoh Бог с Вами, он ничего не ест и не пьёт... Духом святым питается. 38

19

москва

новосибирск

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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