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https://ria.ru/20200821/khronologiya-1576110899.html
Раскрыта хронология событий перед госпитализацией Навального
Сотрудники правоохранительных органов рассказали газете "МК", что делал Алексей Навальный перед вылетом из Томска в Москву, во время которого ему потребовалась... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:22
2020-08-21T19:23
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
новосибирск
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. Сотрудники правоохранительных органов рассказали газете <a href="https://www.mk.ru/incident/2020/08/21/otslezhen-ves-marshrut-navalnogo-pered-otravleniem-on-kupalsya.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"МК"</a>, что делал <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> перед вылетом из Томска в Москву, во время которого ему потребовалась госпитализация.Как сообщает издание, в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томск</a> блогер прилетел из <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>, где руководил "съемками с использованием квадрокоптера", а также встречался со своими сторонниками. Собеседники "МК" заявили, что все мероприятия контролировались силовыми структурами.Через несколько дней Навальный с тремя сопровождающими на двух автомобилях отправился в Томск. Утверждается, что за транспортом установили наблюдение. "Кортеж сопровождали переодетые в гражданское силовики из обоих городов", — говорится в материале.В местном отеле 18 августа компания блогера забронировала семь номеров на четырех человек. При этом сам Навальный ночевал не в том номере, который был записан на его имя. Источники газеты рассказали, что блогер вел себя в городе подчеркнуто осторожно: лишний раз не "светился" под камерами, не использовал свою кредитку."Все его перемещения — это прогулки по центру, встреча со сторонниками чуть ли не на набережной, совместное фотографирование у фонтана", — пишет "МК".В Томске Навальный встретился с двумя самовыдвиженцами и их знакомыми.Позднее блогер поинтересовался у местных жителей, где можно искупаться. Ему предложили поехать в село Кафтанчиково в 25 километрах от Томска к одному знакомому."В своих объяснениях хозяин дома, его родители и соседи указали, что Алексей вел себя осторожно и даже не заходил в дом", — рассказали источники.Силовики также вычислили конспиративную квартиру Навального. Предполагается, что там блогер хранил аппаратуру и отсматривал снятый в Новосибирске материал."Работа там не прекращалась, даже когда сам Навальный прогуливался с местными активистами — по оперативным данным, в этом время его команда монтировала фильм", — отмечается в статье.Силовики установили, что за время поездки Навльный и его окружение не покупали бытовую химию и не посещали аптеки. В день вылета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> оппозиционер выпил только два стакана чая в аэропорту, утверждают источники издания. Они добавили, что во всех местах, где побывал Навальный, были взяты различные пробы.Госпитализация НавальногоНакануне самолет, на котором руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Во время полета блогеру стало плохо, из-за чего его экстренно госпитализировали. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального отравление. Однако как заявил главврач Омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский, основным рабочим диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.Как заявил заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко, врачи разрешили транспортировать блогера на лечение за рубеж.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200821/solovev-1576104079.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200821/analizy-1576100983.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576076216.html
Так а колбасу-то с оболочкой он когда съел - до купания или после?
39
Бог с Вами, он ничего не ест и не пьёт... Духом святым питается.
38
19
москва
новосибирск
томск
омск
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, новосибирск, томск, омск, происшествия

Раскрыта хронология событий перед госпитализацией Навального

19:22 21.08.2020 (обновлено: 19:23 21.08.2020)
11126
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов рассказали газете "МК", что делал Алексей Навальный перед вылетом из Томска в Москву, во время которого ему потребовалась госпитализация.
Как сообщает издание, в Томск блогер прилетел из Новосибирска, где руководил "съемками с использованием квадрокоптера", а также встречался со своими сторонниками. Собеседники "МК" заявили, что все мероприятия контролировались силовыми структурами.
Телеведущий Владимир Соловьев
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Соловьев высказался о госпитализации Навального
Через несколько дней Навальный с тремя сопровождающими на двух автомобилях отправился в Томск. Утверждается, что за транспортом установили наблюдение.
"Кортеж сопровождали переодетые в гражданское силовики из обоих городов", — говорится в материале.
В местном отеле 18 августа компания блогера забронировала семь номеров на четырех человек. При этом сам Навальный ночевал не в том номере, который был записан на его имя. Источники газеты рассказали, что блогер вел себя в городе подчеркнуто осторожно: лишний раз не "светился" под камерами, не использовал свою кредитку.
"Все его перемещения — это прогулки по центру, встреча со сторонниками чуть ли не на набережной, совместное фотографирование у фонтана", — пишет "МК".
В Томске Навальный встретился с двумя самовыдвиженцами и их знакомыми.
Акции в поддержку Алексея Навального
Вчера, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Позднее блогер поинтересовался у местных жителей, где можно искупаться. Ему предложили поехать в село Кафтанчиково в 25 километрах от Томска к одному знакомому.
"В своих объяснениях хозяин дома, его родители и соседи указали, что Алексей вел себя осторожно и даже не заходил в дом", — рассказали источники.
Силовики также вычислили конспиративную квартиру Навального. Предполагается, что там блогер хранил аппаратуру и отсматривал снятый в Новосибирске материал.
"Работа там не прекращалась, даже когда сам Навальный прогуливался с местными активистами — по оперативным данным, в этом время его команда монтировала фильм", — отмечается в статье.
Силовики установили, что за время поездки Навльный и его окружение не покупали бытовую химию и не посещали аптеки. В день вылета в Москву оппозиционер выпил только два стакана чая в аэропорту, утверждают источники издания. Они добавили, что во всех местах, где побывал Навальный, были взяты различные пробы.
Алексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013
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Госпитализация Навального

Накануне самолет, на котором руководитель ФБК* летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Во время полета блогеру стало плохо, из-за чего его экстренно госпитализировали. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального отравление. Однако как заявил главврач Омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский, основным рабочим диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.
Как заявил заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко, врачи разрешили транспортировать блогера на лечение за рубеж.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
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226515517
Обсудить 19
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваНовосибирскТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Так а колбасу-то с оболочкой он когда съел - до купания или после?
21 августа, 19:25
Александр Аникин
12213102
Бог с Вами, он ничего не ест и не пьёт... Духом святым питается.
21 августа, 19:51
caxoh
12213101
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