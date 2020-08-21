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https://ria.ru/20200821/khabirov-1576077273.html
Доходы главы Башкирии выросли почти в два раза в 2019 году
Доходы главы Башкирии Радия Хабирова в 2019 году выросли почти в два раза, если он за 2018 год задекларировал 4 миллиона рублей, то через год – более 7... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:09
2020-08-21T10:10
экономика
радий хабиров
республика башкортостан
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<strong>УФА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Доходы главы <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радия Хабирова</a> в 2019 году выросли почти в два раза, если он за 2018 год задекларировал 4 миллиона рублей, то через год – более 7 миллионов рублей.В декларации Хабирова за 2019 год, опубликованной на его официальном <a href="https://glavarb.ru/rus/press_serv/svedeniyaodohodah/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a>, говорится, что глава региона заработал 7 049 400,97 рубля, владеет земельным участком площадью 913 квадратных метров, жилым домом площадью 82 "квадрата" и небольшим гаражом.Среди объектов недвижимости, которыми пользуется глава, указана и государственная дача площадью более 500 "квадратов" и квартира в 70 квадратных метров.В прошлом году Хабиров декларировал 4 000 077,31 рубля годового дохода.Увеличился доход и супруги Хабирова. Если в ее декларации за 2018 год сообщалось, что она заработала 242 543,67 рубля, то в 2019 году размер дохода увеличился до 905 372,17 рубля. Каринэ Хабирова в собственности имеет две квартиры площадью 52 и 140 квадратных метров.В декларации супруги главы республики в 2018 году значился автомобиль Porsche Cayenne, который в 2019 году не указан.
https://ria.ru/20200715/1574386198.html
https://ria.ru/20200820/sberbank-1576057042.html
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республика башкортостан
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экономика, радий хабиров, республика башкортостан

Доходы главы Башкирии выросли почти в два раза в 2019 году

10:09 21.08.2020 (обновлено: 10:10 21.08.2020)
3524
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 21 авг – РИА Новости. Доходы главы Башкирии Радия Хабирова в 2019 году выросли почти в два раза, если он за 2018 год задекларировал 4 миллиона рублей, то через год – более 7 миллионов рублей.
В декларации Хабирова за 2019 год, опубликованной на его официальном сайте, говорится, что глава региона заработал 7 049 400,97 рубля, владеет земельным участком площадью 913 квадратных метров, жилым домом площадью 82 "квадрата" и небольшим гаражом.
Среди объектов недвижимости, которыми пользуется глава, указана и государственная дача площадью более 500 "квадратов" и квартира в 70 квадратных метров.
В прошлом году Хабиров декларировал 4 000 077,31 рубля годового дохода.
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Увеличился доход и супруги Хабирова. Если в ее декларации за 2018 год сообщалось, что она заработала 242 543,67 рубля, то в 2019 году размер дохода увеличился до 905 372,17 рубля. Каринэ Хабирова в собственности имеет две квартиры площадью 52 и 140 квадратных метров.
В декларации супруги главы республики в 2018 году значился автомобиль Porsche Cayenne, который в 2019 году не указан.
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