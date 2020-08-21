https://ria.ru/20200821/iskusstvo-1576037654.html

Андрей Малахов станет одним из аукционистов торгов Vladey

На уникальных торгах VLADEY + АНДРЕЙ 22 августа выставят 51 работу современного искусства со стартовой ценой в сто евро, сообщила пресс-служба организатора. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:16

2020-08-21T10:16

2020-08-21T10:16

новости культуры

выставки

культура

андрей малахов

сергей братков

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> На уникальных торгах VLADEY + АНДРЕЙ 22 августа выставят 51 работу современного искусства со стартовой ценой в сто евро, сообщила пресс-служба организатора.На торгах будет сразу два аукциониста: Овчаренко и Малахов, а ставки можно будет делать как онлайн, так и по телефону.Интересно, что Андрей Малахов занимается коллекционированием больше 10 лет. Для торгов он сделал кураторскую подборку. В частности, выбрал работы Сергея Браткова, Алисы Йоффе, Артема Лоскутова, Валерия Чтака и других.Среди топ-лотов аукциона — фотография "Артефактов" из цикла "Игра жестов" классика отечественного ленд-арта Франциско Инфанте. Мастер создавал инсталляции на открытом воздухе, и они образовывали "артефакты", сюрреалистично сливаясь с пейзажем.Другой снимок — "Прогулка по набережной" Сергея Борисова 1988 года. Фотограф всегда старался ухватить дух времени, показать контрасты. Особенно ценно, что на торгах представлена работа знакового периода творчества Борисова.А еще можно купить шелкографию Олега Кулика "Авария у Храма Христа Спасителя" 2009 года из серии "Русское" или эротическую пацифистскую графика Вадима Сидура 1983 года. Именно в графике Сидур ярче всего показал модель идеального мироустройства на основе концепции о "естественном человеке".Впервые на Vladey будет участвовать работа художника, писателя, основателя программы ESCAPE Валерия Айзенберга. Он работал одновременно с живописью, графикой, фотографией, видео-артом, инсталляцией, перформансом. На торгах будет его "Летающий кокон" 1990 года, где кокон — это нечто сказочное, "советское, изолирующее человека от внешнего мира".Vladey стремится открывать новые имена, поэтому на торгах впервые представят работы семи дебютантов. Среди них Madu Akhmedova, Роман Манихин, Александра Мельникова, Варвара Свистунова.<em>Торги Vladey пройдут 22 августа онлайн и по телефону.</em>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, андрей малахов, сергей братков