Андрей Малахов станет одним из аукционистов торгов Vladey

<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> На уникальных торгах VLADEY + АНДРЕЙ 22 августа выставят 51 работу современного искусства со стартовой ценой в сто евро, сообщила пресс-служба организатора.На торгах будет сразу два аукциониста: Овчаренко и Малахов, а ставки можно будет делать как онлайн, так и по телефону.Интересно, что Андрей Малахов занимается коллекционированием больше 10 лет. Для торгов он сделал кураторскую подборку. В частности, выбрал работы Сергея Браткова, Алисы Йоффе, Артема Лоскутова, Валерия Чтака и других.Среди топ-лотов аукциона — фотография "Артефактов" из цикла "Игра жестов" классика отечественного ленд-арта Франциско Инфанте. Мастер создавал инсталляции на открытом воздухе, и они образовывали "артефакты", сюрреалистично сливаясь с пейзажем.Другой снимок — "Прогулка по набережной" Сергея Борисова 1988 года. Фотограф всегда старался ухватить дух времени, показать контрасты. Особенно ценно, что на торгах представлена работа знакового периода творчества Борисова.А еще можно купить шелкографию Олега Кулика "Авария у Храма Христа Спасителя" 2009 года из серии "Русское" или эротическую пацифистскую графика Вадима Сидура 1983 года. Именно в графике Сидур ярче всего показал модель идеального мироустройства на основе концепции о "естественном человеке".Впервые на Vladey будет участвовать работа художника, писателя, основателя программы ESCAPE Валерия Айзенберга. Он работал одновременно с живописью, графикой, фотографией, видео-артом, инсталляцией, перформансом. На торгах будет его "Летающий кокон" 1990 года, где кокон — это нечто сказочное, "советское, изолирующее человека от внешнего мира".Vladey стремится открывать новые имена, поэтому на торгах впервые представят работы семи дебютантов. Среди них Madu Akhmedova, Роман Манихин, Александра Мельникова, Варвара Свистунова.<em>Торги Vladey пройдут 22 августа онлайн и по телефону.</em>
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. На уникальных торгах VLADEY + АНДРЕЙ 22 августа выставят 51 работу современного искусства со стартовой ценой в сто евро, сообщила пресс-служба организатора.
"Vladey постоянно в поиске новых возможностей для продвижения современного искусства и его лучших образцов, — рассказывает основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко. — Вместе с Андреем Малаховым постараемся создать уникальную дружескую атмосферу. Уверен, что коллекционеры и зрители будут довольны. Ведь искусство прекрасно и безопасно. То, что надо именно сегодня".
На торгах будет сразу два аукциониста: Овчаренко и Малахов, а ставки можно будет делать как онлайн, так и по телефону.
Интересно, что Андрей Малахов занимается коллекционированием больше 10 лет. Для торгов он сделал кураторскую подборку. В частности, выбрал работы Сергея Браткова, Алисы Йоффе, Артема Лоскутова, Валерия Чтака и других.
"Современное искусство всегда рядом со мной, — рассказал он РИА Новости. — Мне нравится его исследовать. И нравится Vladey. Они делают классный проект. Попробуем с Владимиром Овчаренко провести аукцион и шоу в субботу. Уверен, что получится запоминающееся событие"
Среди топ-лотов аукциона — фотография "Артефактов" из цикла "Игра жестов" классика отечественного ленд-арта Франциско Инфанте. Мастер создавал инсталляции на открытом воздухе, и они образовывали "артефакты", сюрреалистично сливаясь с пейзажем.
Франциско Инфанте-Арана. Артефакты из цикла "Игра жестов", лот аукциона Vladey
Другой снимок — "Прогулка по набережной" Сергея Борисова 1988 года. Фотограф всегда старался ухватить дух времени, показать контрасты. Особенно ценно, что на торгах представлена работа знакового периода творчества Борисова.
А еще можно купить шелкографию Олега Кулика "Авария у Храма Христа Спасителя" 2009 года из серии "Русское" или эротическую пацифистскую графика Вадима Сидура 1983 года. Именно в графике Сидур ярче всего показал модель идеального мироустройства на основе концепции о "естественном человеке".
Олег Кулик. "Авария у Храма Христа Спасителя из серии "Русское", лот аукциона Vladey
Впервые на Vladey будет участвовать работа художника, писателя, основателя программы ESCAPE Валерия Айзенберга. Он работал одновременно с живописью, графикой, фотографией, видео-артом, инсталляцией, перформансом. На торгах будет его "Летающий кокон" 1990 года, где кокон — это нечто сказочное, "советское, изолирующее человека от внешнего мира".
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