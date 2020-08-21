Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/gazoprovod-1576073202.html
В ФРГ назвали угрозы США из-за "Северного потока — 2" верхом наглости
Угрозы американцев в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости", заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T06:43
2020-08-21T10:12
россия
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
газпром
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767800_0:331:3051:2047_1400x0_80_0_0_d4151d9ce9c7007a67b4510979c6a274.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Угрозы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">американцев</a> в отношении "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северного потока — 2</a>" являются "верхом наглости", заявил в интервью<a href="https://www.sueddeutsche.de/politik/nord-stream-2-lubmin-sassnitz-sanktionen-1.5001962?reduced=true" target="_blank"> Sueddeutsche Zeitung</a> бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.В начале августа американский сенатор <a href="http://ria.ru/person_Ted_Kruz_senator_ot_shtata_Tekhas/" target="_blank" data-auto="true">Тед Круз</a> и двое его коллег пригрозили санкциями в отношении немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в Заснице на острове Рюген. В письме законодателей указывается, что в случае продолжения работ по прокладке газопровода порту может грозить "финансовое разрушение".Крахт назвал "первой наглостью" американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода. "Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний", — добавил бургомистр.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать. При этом Крахт выразил надежду на скорейшую достройку трубопровода, отметив, что действия США "вносят большую неразбериху в европейский бизнес".Санкции против "Северного потока — 2"США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.В "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпроме</a>" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20200821/247972159.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200817/1575906759.html
https://ria.ru/20200816/1575867642.html
Невидимая рука рынка при ближайшем рассмотрении приобретает очертания американских авианосцев.
73
Есть такая система "гранит" - выстрелил и забыл
59
18
россия
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767800_322:0:3051:2047_1400x0_80_0_0_fa04e11babb6d315999b84f6f623f115.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, газпром, германия, сша, в мире

В ФРГ назвали угрозы США из-за "Северного потока — 2" верхом наглости

06:43 21.08.2020 (обновлено: 10:12 21.08.2020)
37575
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Угрозы американцев в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости", заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.
В начале августа американский сенатор Тед Круз и двое его коллег пригрозили санкциями в отношении немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в Заснице на острове Рюген. В письме законодателей указывается, что в случае продолжения работ по прокладке газопровода порту может грозить "финансовое разрушение".
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
17 августа, 18:05
СМИ раскрыло стратегию США против "Северного потока — 2"
Крахт назвал "первой наглостью" американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода. "Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний", — добавил бургомистр.
По его словам, Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать. При этом Крахт выразил надежду на скорейшую достройку трубопровода, отметив, что действия США "вносят большую неразбериху в европейский бизнес".

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
16 августа, 23:29
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
348271047
Обсудить 18
РоссияТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2ГазпромГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Невидимая рука рынка при ближайшем рассмотрении приобретает очертания американских авианосцев.
21 августа, 07:00
sizif8
48240001
Есть такая система "гранит" - выстрелил и забыл
21 августа, 07:10
ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ
5141003
Рекомендуем
Крым
В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова россиянами
Мужчина в защитной маске проходит мимо витрины магазина в Киеве
Украина провела фантастическую сделку, выкупив свои списанные долги
Атомная подводная лодка (АПЛ) Юрий Долгорукий
Ветеран ВМС США объяснил, чем чревата борьба с российскими подлодками
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская выступила за расширение забастовок
На марше части Юго-Западного фронта
"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Алексей Навальный
Врачи признали Навального нетранспортабельным
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названы возможные причины госпитализации Алексея Навального
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров призвал Киев "перестать морочить всем голову"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Названы остающиеся в "красной зоне" по COVID-19 регионы
Александр Прико
"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Иран
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
Врач ответил на вопрос об опасном веществе в организме Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния