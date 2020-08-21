https://ria.ru/20200821/gazoprovod-1576073202.html
В ФРГ назвали угрозы США из-за "Северного потока — 2" верхом наглости
Угрозы американцев в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости", заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T06:43
2020-08-21T06:43
2020-08-21T10:12
россия
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
газпром
германия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Угрозы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">американцев</a> в отношении "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северного потока — 2</a>" являются "верхом наглости", заявил в интервью<a href="https://www.sueddeutsche.de/politik/nord-stream-2-lubmin-sassnitz-sanktionen-1.5001962?reduced=true" target="_blank"> Sueddeutsche Zeitung</a> бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.В начале августа американский сенатор <a href="http://ria.ru/person_Ted_Kruz_senator_ot_shtata_Tekhas/" target="_blank" data-auto="true">Тед Круз</a> и двое его коллег пригрозили санкциями в отношении немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в Заснице на острове Рюген. В письме законодателей указывается, что в случае продолжения работ по прокладке газопровода порту может грозить "финансовое разрушение".Крахт назвал "первой наглостью" американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода. "Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний", — добавил бургомистр.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать. При этом Крахт выразил надежду на скорейшую достройку трубопровода, отметив, что действия США "вносят большую неразбериху в европейский бизнес".Санкции против "Северного потока — 2"США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.В "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпроме</a>" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20200821/247972159.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></em></strong>
https://ria.ru/20200817/1575906759.html
https://ria.ru/20200816/1575867642.html
sizif8
Невидимая рука рынка при ближайшем рассмотрении приобретает очертания американских авианосцев.
73
ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ
Есть такая система "гранит" - выстрелил и забыл
59
18
россия
германия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, газпром, германия, сша, в мире
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Угрозы американцев
в отношении "Северного потока — 2
" являются "верхом наглости", заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung
бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.
В начале августа американский сенатор Тед Круз
и двое его коллег пригрозили санкциями в отношении немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в Заснице на острове Рюген. В письме законодателей указывается, что в случае продолжения работ по прокладке газопровода порту может грозить "финансовое разрушение".
Крахт назвал "первой наглостью" американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода. "Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний", — добавил бургомистр.
По его словам, Германия
должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать. При этом Крахт выразил надежду на скорейшую достройку трубопровода, отметив, что действия США "вносят большую неразбериху в европейский бизнес".
Санкции против "Северного потока — 2"
США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В "Газпроме
" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"