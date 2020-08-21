https://ria.ru/20200821/gavayi-1576106189.html
Гавайи вновь переносят дату открытия для туристов
Власти Гавайских островов из-за коронавируса в четвертый раз перенесли дату открытия для туристов, теперь — на октябрь, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:48
2020-08-21T18:48
2020-08-21T18:48
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
гавайи
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Власти Гавайских островов из-за коронавируса в четвертый раз перенесли дату открытия для туристов, теперь — на октябрь, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/hawaii-will-open-to-tourists-in-october" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet. Планировалось, что это произойдет 1 сентября, что позволило бы гостям из других штатов США обойти правило 14-дневного карантина, предоставив отрицательный результат теста на COVID-19 в аэропорту.Но теперь открытие перенесено как минимум на 1 октября. Губернатор островов Дэвид Игэ заявил: "Мы продолжим следить за условиями здесь, на Гавайях, а также на ключевых рынках на материке, чтобы определить подходящее время начала приема путешественников".Ранее Гавайи собирались открыть свои границы в июле, а затем — в августе.На данный момент туристы, прибывающие в штат, должны находиться на карантине в течение двух недель. Кроме того, им необходимо заполнить специальную медицинскую форму State Travel and Health.По данным государственного управления по туризму, в 2019 году на Гавайях побывало более десяти миллионов человек.
https://ria.ru/20200816/1575682522.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Власти Гавайских островов из-за коронавируса в четвертый раз перенесли дату открытия для туристов, теперь — на октябрь, сообщает
Lonely Planet.
Планировалось, что это произойдет 1 сентября, что позволило бы гостям из других штатов США обойти правило 14-дневного карантина, предоставив отрицательный результат теста на COVID-19 в аэропорту.
Но теперь открытие перенесено как минимум на 1 октября. Губернатор островов Дэвид Игэ заявил: "Мы продолжим следить за условиями здесь, на Гавайях, а также на ключевых рынках на материке, чтобы определить подходящее время начала приема путешественников".
Ранее Гавайи собирались открыть свои границы в июле, а затем — в августе.
На данный момент туристы, прибывающие в штат, должны находиться на карантине в течение двух недель. Кроме того, им необходимо заполнить специальную медицинскую форму State Travel and Health.
"Эта задержка еще больше повредит нашей экономике. Но, как я всегда говорил, мы будем принимать решения, уделяя приоритетное внимание здоровью и безопасности наших жителей", — подчеркнул губернатор.
По данным государственного управления по туризму, в 2019 году на Гавайях побывало более десяти миллионов человек.