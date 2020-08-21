https://ria.ru/20200821/gavayi-1576106189.html

Гавайи вновь переносят дату открытия для туристов

Власти Гавайских островов из-за коронавируса в четвертый раз перенесли дату открытия для туристов, теперь — на октябрь, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T18:48

2020-08-21T18:48

2020-08-21T18:48

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

гавайи

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Власти Гавайских островов из-за коронавируса в четвертый раз перенесли дату открытия для туристов, теперь — на октябрь, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/hawaii-will-open-to-tourists-in-october" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet. Планировалось, что это произойдет 1 сентября, что позволило бы гостям из других штатов США обойти правило 14-дневного карантина, предоставив отрицательный результат теста на COVID-19 в аэропорту.Но теперь открытие перенесено как минимум на 1 октября. Губернатор островов Дэвид Игэ заявил: "Мы продолжим следить за условиями здесь, на Гавайях, а также на ключевых рынках на материке, чтобы определить подходящее время начала приема путешественников".Ранее Гавайи собирались открыть свои границы в июле, а затем — в августе.На данный момент туристы, прибывающие в штат, должны находиться на карантине в течение двух недель. Кроме того, им необходимо заполнить специальную медицинскую форму State Travel and Health.По данным государственного управления по туризму, в 2019 году на Гавайях побывало более десяти миллионов человек.

https://ria.ru/20200816/1575682522.html

гавайи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи