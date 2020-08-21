Лучшие фото недели: вечеринка в бассейне, скандальный суд и адская жара
Участницы конкурса красоты Miss Buffalo Chip в Южной Дакоте.
Участницы конкурса красоты Miss Buffalo Chip в Южной Дакоте.
Многолюдная музыкальная вечеринка в аквапарке Wuhan Maya Beach Park в Ухане.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов с судна "Сайда", затонувшего после пожара у причала в районе Трех Ручьев в Мурманске.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов с судна "Сайда", затонувшего после пожара у причала в районе Трех Ручьев в Мурманске.
Сбор арбузов и дынь в крестьянско-фермерском хозяйстве в Краснодарском крае.
Сбор арбузов и дынь в крестьянско-фермерском хозяйстве в Краснодарском крае.
Женщина в защитной маске идет мимо закрытого кафе в Сен-Тропе.
Самец сибирской рыси Буран в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
Самец сибирской рыси Буран в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
Михаил Ефремов у здания Пресненского суда Москвы после заседания по делу о смертельном ДТП.
Михаил Ефремов у здания Пресненского суда Москвы после заседания по делу о смертельном ДТП.
Извержение вулкана Синабунг в Индонезии.
Извержение вулкана Синабунг в Индонезии.
Студенты протестуют у здания Министерства образования в Лондоне.
Отдыхающие на Майорке.
Акция протеста в Басре.
Акция протеста в Басре.
В Долине Смерти на западе США зафиксировали новый температурный рекорд.
Лесные пожары в Калифорнии.
Лесные пожары в Калифорнии.
Палестинский рыбак чистит сеть после решения Израиля закрыть рыболовную зону в Газе.
Палестинский рыбак чистит сеть после решения Израиля закрыть рыболовную зону в Газе.
Военнослужащие мостового железнодорожного батальона Южного военного округа на учениях восстанавливают рамно-эстакадный мост через реку Лаба в Краснодарском крае.
Военнослужащие мостового железнодорожного батальона Южного военного округа на учениях восстанавливают рамно-эстакадный мост через реку Лаба в Краснодарском крае.
Аниматор в образе Пикачу приветствует ребенка в День защиты детей в Буэнос-Айресе.
Аниматор в образе Пикачу приветствует ребенка в День защиты детей в Буэнос-Айресе.
Манекен, одетый в защитный костюм, в Джакарте.
Поклонники Виктора Цоя собрались у его стены на Арбате в тридцатую годовщину гибели музыканта.
Поклонники Виктора Цоя собрались у его стены на Арбате в тридцатую годовщину гибели музыканта.
Вид на рынок деревянных лодок в Бангладеш с высоты птичьего полета.
Медики берут мазок на коронавирус у женщины в Хайдарабаде.
Фермер поливает участок земли рядом с горящим лесом в Бразилии.
Влюбленные возле горы Сахарная Голова в Рио-де-Жанейро.
Фанаты "Звездных войн" раздают еду и напитки родственникам пациентов больницы Игнасио Гарсия Мексиканского института социального обеспечения в Мериде.
Фанаты "Звездных войн" раздают еду и напитки родственникам пациентов больницы Игнасио Гарсия Мексиканского института социального обеспечения в Мериде.
Молния над мостом между Сан-Франциско и Оклендом.
Молния над мостом между Сан-Франциско и Оклендом.
Зебра по кличке Хвостик в парке "Роев ручей" в Красноярске.
Зебра по кличке Хвостик в парке "Роев ручей" в Красноярске.
Показ коллекции одежды Надежды Шибиной в проекте CINEMA FASHION на площадке киностудии "Мосфильм".
Показ коллекции одежды Надежды Шибиной в проекте CINEMA FASHION на площадке киностудии "Мосфильм".
Отдыхающие в море у берегов острова Гран-Канария.
Отдыхающие в море у берегов острова Гран-Канария.
Рыбаки в Индонезии чистят сети после выхода в море.