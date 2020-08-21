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Лучшие фото недели: вечеринка в бассейне, скандальный суд и адская жара
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 21.08.2020
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коронавирус covid-19
майорка
сектор газа
роев ручей
михаил ефремов
москва
окленд
калифорния
сан-франциско
лондон
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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коронавирус covid-19, майорка, сектор газа, роев ручей, михаил ефремов, москва, окленд, калифорния, сан-франциско, лондон, хайдарабад, минск, басра (город), бразилия, краснодарский край, сша, бейрут, джакарта, красноярск, фото, фото

Лучшие фото недели: вечеринка в бассейне, скандальный суд и адская жара

11:45 21.08.2020 (обновлено: 22:42 21.08.2020)
8496
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Invision/ Amy Harris

Участницы конкурса красоты Miss Buffalo Chip в Южной Дакоте.

Участницы конкурса красоты Miss Buffalo Chip в Южной Дакоте, США
1 из 30

Участницы конкурса красоты Miss Buffalo Chip в Южной Дакоте.

© AP Photo / Invision/ Amy Harris
© REUTERS / Stringer

Многолюдная музыкальная вечеринка в аквапарке Wuhan Maya Beach Park в Ухане.

Музыкальный фестиваль в бассейне в Ухани
2 из 30

Многолюдная музыкальная вечеринка в аквапарке Wuhan Maya Beach Park в Ухане.

© REUTERS / Stringer
© Sputnik / Виктор Толочко  / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у метро "Пушкинская" в Минске.
Акция протеста у метро Пушкинская в Минске
3 из 30
Участники акции протеста у метро "Пушкинская" в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов с судна "Сайда", затонувшего после пожара у причала в районе Трех Ручьев в Мурманске.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов судна Сайда в Мурманске
4 из 30

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов с судна "Сайда", затонувшего после пожара у причала в районе Трех Ручьев в Мурманске.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Сбор арбузов и дынь в крестьянско-фермерском хозяйстве в Краснодарском крае.

Сбор урожая арбузов и дынь в крестьянско-фермерском хозяйстве в Краснодарском крае
5 из 30

Сбор арбузов и дынь в крестьянско-фермерском хозяйстве в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AFP 2020 / Valery Hache

Женщина в защитной маске идет мимо закрытого кафе в Сен-Тропе.

Женщина в защитной маске идет мимо закрытого кафе Le Cafe Senequier в Сен-Тропе
6 из 30

Женщина в защитной маске идет мимо закрытого кафе в Сен-Тропе.

© AFP 2020 / Valery Hache
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Самец сибирской рыси Буран в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

Самец сибирской рыси по кличке Буран в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
7 из 30

Самец сибирской рыси Буран в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов у здания Пресненского суда Москвы после заседания по делу о смертельном ДТП.

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
8 из 30

Михаил Ефремов у здания Пресненского суда Москвы после заседания по делу о смертельном ДТП.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AP Photo

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии.

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии
9 из 30

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии.

© AP Photo
© REUTERS / Henry Nicholls

Студенты протестуют у здания Министерства образования в Лондоне.

Акция протеста студентов около департамента образования в Лондоне
10 из 30

Студенты протестуют у здания Министерства образования в Лондоне.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Enrique Calvo

Отдыхающие на Майорке.

Отдыхающие на пляже на Майорке
11 из 30

Отдыхающие на Майорке.

© REUTERS / Enrique Calvo
© AP Photo / Nabil al-Jurani

Акция протеста в Басре.

Акция протеста в Басре, Ирак
12 из 30

Акция протеста в Басре.

© AP Photo / Nabil al-Jurani
© REUTERS / David Becker

В Долине Смерти на западе США зафиксировали новый температурный рекорд.

Мужчина с бутылкой льда на голове во время жары в Долине Смерти, Калифорния, США
13 из 30

В Долине Смерти на западе США зафиксировали новый температурный рекорд.

© REUTERS / David Becker
© AP Photo / Noah Berger

Лесные пожары в Калифорнии.

Лесные пожары в Калифорнии, США
14 из 30

Лесные пожары в Калифорнии.

© AP Photo / Noah Berger
© AP Photo / Khalil Hamra

Палестинский рыбак чистит сеть после решения Израиля закрыть рыболовную зону в Газе.

Палестинский рыбак чистит рыболовную сеть после решения Израиля закрыть рыболовную зону в Газе
15 из 30

Палестинский рыбак чистит сеть после решения Израиля закрыть рыболовную зону в Газе.

© AP Photo / Khalil Hamra
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Военнослужащие мостового железнодорожного батальона Южного военного округа на учениях восстанавливают рамно-эстакадный мост через реку Лаба в Краснодарском крае.

Военные учения ЮВО
16 из 30

Военнослужащие мостового железнодорожного батальона Южного военного округа на учениях восстанавливают рамно-эстакадный мост через реку Лаба в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© REUTERS / Agustin Marcarian

Аниматор в образе Пикачу приветствует ребенка в День защиты детей в Буэнос-Айресе.

Человек в костюме Пикачу обнимает ребенка во время Дня защиты детей в Буэнос-Айресе, Аргентина
17 из 30

Аниматор в образе Пикачу приветствует ребенка в День защиты детей в Буэнос-Айресе.

© REUTERS / Agustin Marcarian
© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Манекен, одетый в защитный костюм, в Джакарте.

Манекен, одетый в индивидуальный защитный костюм, в Джакарте, Индонезия
18 из 30

Манекен, одетый в защитный костюм, в Джакарте.

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Поклонники Виктора Цоя собрались у его стены на Арбате в тридцатую годовщину гибели музыканта.

Поклонники Виктора Цоя собрались у его стены на Арбате, чтобы почтить память музыканта в тридцатую годовщину его гибели
19 из 30

Поклонники Виктора Цоя собрались у его стены на Арбате в тридцатую годовщину гибели музыканта.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2020 / Munir Uz zaman

Вид на рынок деревянных лодок в Бангладеш с высоты птичьего полета.

Вид с воздуха на рынок деревянных лодок в Маникгандже, Бангладеш
20 из 30

Вид на рынок деревянных лодок в Бангладеш с высоты птичьего полета.

© AFP 2020 / Munir Uz zaman
© AFP 2020 / Noah Seelam

Медики берут мазок на коронавирус у женщины в Хайдарабаде.

Медицинские работники берут мазок на коронавирус у женщины в Хайдарабаде
21 из 30

Медики берут мазок на коронавирус у женщины в Хайдарабаде.

© AFP 2020 / Noah Seelam
© AFP 2020 / Carl de Souza

Фермер поливает участок земли рядом с горящим лесом в Бразилии.

Фермер поливает водой участок земли рядом с горящим лесом Амазонии в Бразилии
22 из 30

Фермер поливает участок земли рядом с горящим лесом в Бразилии.

© AFP 2020 / Carl de Souza
© REUTERS / Pilar Olivares

Влюбленные возле горы Сахарная Голова в Рио-де-Жанейро.

Пара возле горы Сахарная Голова в Рио-де-Жанейро
23 из 30

Влюбленные возле горы Сахарная Голова в Рио-де-Жанейро.

© REUTERS / Pilar Olivares
© AFP 2020 / Hugo Borges

Фанаты "Звездных войн" раздают еду и напитки родственникам пациентов больницы Игнасио Гарсия Мексиканского института социального обеспечения в Мериде.

Фанаты Звездных войн раздают еду и напитки родственникам пациентов больницы Игнасио Гарсия Мексиканского института социального обеспечения в Мериде
24 из 30

Фанаты "Звездных войн" раздают еду и напитки родственникам пациентов больницы Игнасио Гарсия Мексиканского института социального обеспечения в Мериде.

© AFP 2020 / Hugo Borges
© AP Photo / Noah Berger

Молния над мостом между Сан-Франциско и Оклендом.

Молния над мостом между Сан-Франциско и Оклендом
25 из 30

Молния над мостом между Сан-Франциско и Оклендом.

© AP Photo / Noah Berger
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зебра по кличке Хвостик в парке "Роев ручей" в Красноярске.

Самец зебры по кличке Хвостик в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
26 из 30

Зебра по кличке Хвостик в парке "Роев ручей" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Показ коллекции одежды Надежды Шибиной в проекте CINEMA FASHION на площадке киностудии "Мосфильм".

Участники показа коллекции одежды Надежды Шибиной в проекте CINEMA FASHION на площадке киностудии Мосфильм в Москве
27 из 30

Показ коллекции одежды Надежды Шибиной в проекте CINEMA FASHION на площадке киностудии "Мосфильм".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Emilio Morenatti

Отдыхающие в море у берегов острова Гран-Канария.

Отдыхающие в море у берегов острова Гран-Канария
28 из 30

Отдыхающие в море у берегов острова Гран-Канария.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в порту Бейрута.
Последствия взрыва в порту Бейрута
29 из 30
Последствия взрыва в порту Бейрута.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© AFP 2020 / Chaideer Mahyuddin

Рыбаки в Индонезии чистят сети после выхода в море.

Рыбаки очищают сети после рыбалки в Банда-Ачех
30 из 30

Рыбаки в Индонезии чистят сети после выхода в море.

© AFP 2020 / Chaideer Mahyuddin
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