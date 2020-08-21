Киселев назвал Koktebel Jazz Party свободным от политики
15:01 21.08.2020 (обновлено: 15:27 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Журналист, основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев на пресс-конференции в честь открытия фестиваля не стал комментировать ситуацию с Алексеем Навальным и вокруг Белоруссии, заявив, что фестиваль свободен от политики, а актуальные оценки различным политическим событиям он дает в своем Telegram-канале.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартует в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.
"Если бы фестиваль занимался политикой, то его бы не было. Никакие музыканты сюда бы не приехали. Мы не занимаемся политикой и изолируем свою площадку здесь", - отметил Киселев на вопрос журналиста о своем отношении к происходящему в Белоруссии и ситуации с Алексеем Навальным.
Он также попросил журналистов "не тянуть на фестиваль политику".
"Здесь никогда не будет трибуны для политических высказываний. Поэтому по Навальному и по Белоруссии - я высказываюсь по этим темам в своем Telegram-канале. Можете ознакомиться. У меня нет проблем с этими темами, но давайте не на фестивале", - сказал Киселев.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
В Белоруссии массовые протестные акции оппозиции начались 9 августа после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.