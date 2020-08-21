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https://ria.ru/20200821/festival-1576096898.html
Киселев назвал Koktebel Jazz Party свободным от политики
Журналист, основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев на пресс-конференции в честь открытия фестиваля не стал комментировать ситуацию с Алексеем Навальным и РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:01
2020-08-21T15:27
культура
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
дмитрий киселев
омск
белоруссия
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Журналист, основатель Koktebel Jazz Party <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a> на пресс-конференции в честь открытия фестиваля не стал комментировать ситуацию с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и вокруг <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявив, что фестиваль свободен от политики, а актуальные оценки различным политическим событиям он дает в своем <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартует в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа."Если бы фестиваль занимался политикой, то его бы не было. Никакие музыканты сюда бы не приехали. Мы не занимаемся политикой и изолируем свою площадку здесь", - отметил Киселев на вопрос журналиста о своем отношении к происходящему в Белоруссии и ситуации с Алексеем Навальным.Он также попросил журналистов "не тянуть на фестиваль политику"."Здесь никогда не будет трибуны для политических высказываний. Поэтому по Навальному и по Белоруссии - я высказываюсь по этим темам в своем Telegram-канале. Можете ознакомиться. У меня нет проблем с этими темами, но давайте не на фестивале", - сказал Киселев.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.В Белоруссии массовые протестные акции оппозиции начались 9 августа после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.
https://ria.ru/20200821/dzhaz-1575978214.html
https://ria.ru/20200821/svobodakrym-1575931430.html
https://ria.ru/20200821/festival-1576093496.html
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россия
омск
белоруссия
республика крым
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koktebel jazz party — 2020, светлана тихановская, россия, александр лукашенко, дмитрий киселев, омск, белоруссия, республика крым, коктебель, общество

Киселев назвал Koktebel Jazz Party свободным от политики

15:01 21.08.2020 (обновлено: 15:27 21.08.2020)
154
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020
Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Журналист, основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев на пресс-конференции в честь открытия фестиваля не стал комментировать ситуацию с Алексеем Навальным и вокруг Белоруссии, заявив, что фестиваль свободен от политики, а актуальные оценки различным политическим событиям он дает в своем Telegram-канале.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартует в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.
"Если бы фестиваль занимался политикой, то его бы не было. Никакие музыканты сюда бы не приехали. Мы не занимаемся политикой и изолируем свою площадку здесь", - отметил Киселев на вопрос журналиста о своем отношении к происходящему в Белоруссии и ситуации с Алексеем Навальным.
Он также попросил журналистов "не тянуть на фестиваль политику".
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"Здесь никогда не будет трибуны для политических высказываний. Поэтому по Навальному и по Белоруссии - я высказываюсь по этим темам в своем Telegram-канале. Можете ознакомиться. У меня нет проблем с этими темами, но давайте не на фестивале", - сказал Киселев.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
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Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
В Белоруссии массовые протестные акции оппозиции начались 9 августа после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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КультураKoktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020Светлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий КиселевОмскБелоруссияРеспублика КрымКоктебельОбщество
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